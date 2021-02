Adevarul despre hamburgeri. Ce contin si de ce sunt toxici pentru sanatate

Amoniac din plin pentru conservarea carnii

Sosurile, doldora de zahar si grasimi

Cu toate ca hamburgerii se numara printre preferatii multora , consumati in exces pot favoriza de asemenea si aparitia bolilor de inima.Concret, un hamburger contine amoniac din plin , pentru ca bucata de carne este tratata cu amoniac pentru a ucide bacteriile. Este, de fapt, o umplutura de carne de vita. Hamburgerii abunda in grasimi trans , cunoscute pentru cresterea nivelului de colesterol in sange. In unii hamburgeri se gasesc chiar si 50 de grame de grasimi saturate, atrag atentia specialistii.Hamburgerii sunt considerati adevarate bombe calorice, si pentru faptul ca ei contin multi aditivi alimentari. Printre aditivii folositi in burgeri se afla fosfatul de sodiu si nitratii, acestia din urma utilizati pentru conservarea carnii.Sosurile, nelipsite din hamburgeri, pot pune si ele in pericol sanatatea. Cel mai popular, ketchpul, este bogat in zaharuri si grasimi, si contine la randul sau multe calorii.Specialistii spun insa ca hamburgerii pot fi pregatiti si in casa, unde fiecare poate avea control asupra ingredientelor pe care le utilizeaza.