Raportul de activitate pus pe masa premierului de ministrul Sanatatii contine si distribuirile de pe Facebook. Se doreste introducerea testarii antigen in farmacii

Ce realizari au fost mentionate

Teste antigen in farmacii

Printre altele, ministrul Sanatatii a trecut la capitolul realizari testele, schimbarea modului de calcul a incidentei si campania de comunicare Om cu Om oprim pandemia, la care a raportat inclusiv numarul de comentarii si sharuri de pe Facebook , arata HotNews.ro Potrivit sursei citate, la masuri implementate Vlad Voiculescu a trecut:- introducerea testelor antigen rapide in diagnosticarea pacientilor, teste sunt disponibile gratuit in UPU/CPU, camere de garda, cabinete medicale, servicii de ambulanta, scoli- crearea cadrului legal si bugetar pentru realizarea screeningului si secventierii in vederea identificarii variantelor SARS-COV-2 circulante pe teritoriul Romaniei.- unificarea machetelor de raportare - existenta a mai multor machete de raportare catre mai multe institutii (MS, DSP, CJCCI/CMBCCI), facea ca raportarea sa fie inconstanta si incorecta.- raportarea datelor in alerte.ms, o data pe zi cu exceptia celor referitoare la incarcarea paturilor ATI si a sectiilor cu pacienti, care se raporteaza de doua ori pe zi.- calculul incidentei pentru 14 zile - cuprins intre a 17-a zi si a 3-a zi, anterioare datei in care acesta se realizeaza.De asemenea, Voiculescu puncteaza ca in perioada ianuarie-martie a fost analizata si avizata finantarea pentru dotarea cu echipamente a celor 19 spitale COVID-19 si suport COVID-19, suma totala fiind de 26.082.544 euro.La capitolul realizari, a mai trecut lansarea unui ghid pentru pacienti in structurile spitalicesti unde sunt utilizate fluide medicale.In faza II de dotare pentru sectiile ATI urmeaza sa fie achizitionate si distribuite 300 de ventilatoare noninvazive, 200 de videolaringoscoape, 100 de fibrobronboscoape, 10 aparate ECMO, 100 de paturi de terapie intensiva.In raport e trecuta si intentia de a introduce teste antigen in farmacii.Referitor la promisiuni, Voiculescu vrea sa creasca cu aproximativ 200 numarul de paturi de terapie intensiva si pe cel de paturi de terapie acuta cu 350.