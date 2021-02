Eforturile zadarnice ale medicilor de la Spitalul Grigore Alexandru de a le salva pe cele doua fetite strivite sambata de o masina in Sectorul 2

Sanse reduse de supravietuire

Simultan, era solicitat transferul unuia dintre copiii arsi cu ciorba la Husi."A venit neinsotita, inconstienta, Glasgow 3 cum spunem noi, adica era intubata, ventilata mecanic, cu un politraumatism major, multiple fracturi, de la cap pana la picioare, traumatism cranio-cerebral important, pneumotorax, hemoragie digestiva, hemoragie interna, avulsie, adica smulgerea membrului superior, a necesitat o atentie deosebita din partea medicilor, s-a creat o echipa mixta, interdisciplinara, in foarte scurt timp a intervenit terapia intensiva, urgentistul, chirurgia generala, a fost solicitata chirurgia vasculara, care a venit de acasa, chirurgia plastica, ortopedia, in momentul in care s-a intrat in sala, fata a facut stop cardiorespirator, a fost resuscitata, dar nu a raspuns manevrelor de resuscitare si s-a declarat decesul", a explicat pentru medicul Raluca Alexandru de la Spitalul Grigore Alexandrescu, potrivit news.ro."Noi ne-am mai confruntat cu cazuri care au necesitat echipe multi-disciplinare , dar, intr-adevar, a fost un caz deosebit, de o gravitate extrema, necesitand chiar aproape toate specialitatile spitalului, incepand de la neurochirurgie pana la ortopedie, chirurgie plastica, vasculara, din cauza smulgerii acelui membru. In general, accidentele rutiere sunt cel mai frecvent soldate cu hemoragii interne, fracturi si traumatisme craniene, la ea chiar au fost toate, toate. Practic toate zonele corpului au fost puternic afectate. Noi avem un protocol prin care specialitatile care nu au echipa de garda sunt on call acasa, si, in momentul in care se solicita ei vin cat mai repede, bineinteles se solicita medicul care este cel mai aproape de spital si vine sa acorde ajutorul necesar", a spus medicul Raluca Alexandru.Medicul a explicat si faptul ca fata avea slabe sanse sa supravietuiasca si ca s-a stins chiar in clipa in care ficea investigatii, inainte sa intre in sala de operatie."Erau langa sala de operatii si urma sa se intervina, langa ea era intreaga echipa operatorie, deja se pregateau, odata cu CT ul pregateau si sala ca sa intre imediat in sala. S-au gandit ca poate vor reusi sa opreasca hemoragia care ii punea viata iminent in pericol. Era monitorizata continuu, toate echipele au stat langa ea, inclusiv medicul urgentist care a primit-o a insotit-o pe tot acest parcurs, a fost langa ea medicul de terapie intensiva, deci cei care puteau sa-i acorde primul ajutor in orice, au fost langa ea tot timpul, se asteptau sa existe complicatii", a afirmat dr. Alexandru.Medicul Raluca Alexandru a explicat pentru News.ro si ca cererea de transfer la Bucuresti a unuia dintre copiii opariti cu ciorba la Husi a venit in momentul in care majoritatea medicilor din spital gestionau cazul fetei accidentate in cartierul Antronache din Capitala. Specialistul explica faptul ca micutul de nici doi ani nu a fost refuzat de spital, dar si ca medicii de la Husi nu au apreciat initial corect suprafasa arsa pe care o avea copilul."S-a cerut acordul medicului de la chirurgie plastica, medicului de garda, a fost dat acordul medicului de garda, dar cu amendamentul bine, dansii prezentand arsura ca fiind de 80, 90 la suta la un copil atat de mic, bineinteles ca te gandesti ca copilul va merge in terapie intensiva, copilul fiind probabil intubat si ventilat mecanic, si are nevoie de ventilator. Aceasta solicitare de transfer a venit exact in momentul in care toata echipa si majoritatea medicilor din spital erau preocupati de acest caz din accidentul rutier, in acelasi timp venise si fata si in aceasta perioada medicii de la ATI, medicii urgentisti, o mare parte din personalul spitalului era langa acest caz si preocupati de cazul din accidentul rutier", a comentat Raluca Alexandru."S-a temporizat putin acordul final si s-a transmis, si asta trebuie sa se stie, in momentul in care soliciti un transfer, copilul trebuie sa-l reechilibrezi, acolo unde ajunge prima data trebuie sa i se puna o linie venoasa, nu este suficient si sa spui, "Vreau sa va trimit copilul". Nu, copilului trebuie sa-i acorzi primul ajutor, cea mai importanta este reechilibrarea din primele ore. Daca nu este facuta corect, atunci copilul va avea complicatii ulterior,, chiar daca ajunge la noi si noua ne vine greu sa-l reechilibram. Norocul copilului este ca evaluarea copilului a fost facuta 80, 90 % si de fapt el este doar 40%", a explicat pentru News.ro Raluca Alexandru."S-a dat acordul definitiv, am spus "Da, avem locuri si la terapie intensiva, puteti sa trimiteti copilul". Probabil ca dansii s-au grabit foarte tare sa transfere copilul si l-au transferat la Iasi, Iasiul probabil dandu-si acordul. Nu este nimic negativ in tot acest transfer, pana la urma copilul este bine sa ajunga la cel mai apropiat centru de arsi, si Iasiul are competenta de a trata astfel de arsuri. Mai bine copilul sa fie reechilibrat, sa fie corect tratat pana cand este transferat, este mai rau sa-l tinem neechilibrat, sa nu ne uitam la el si sa nu facem nimic, sa stam pe telefoane ca sa-l transferam cat mai repede. Noi nu am refuzat niciodata, noua ne vin cred ca zilnic sau a doua zile arsuri grave din tara, arsuri se intampla foarte des la copii la noi in tara, acum in aceasta pandemie cat s-au restrans locurile noi oricum avem 15 - 16 cazuri de arsuri pe luna, pleaca unii si vin altii, eu zc ca gestionarea trebuie facuta, asteptat, primit acordul, reechilibrat, este foarte important, si iar, foarte important ca evaluarea suprafetei de arsura sa se faca corect", mai spune medicul."Reechilibrarea copilului, aportul de lichide care se face se face pe baza evaluarii suprafetei, una este sa faci o reechilibrare la 80 la suta, alta este sa faci o reechilibrare la 40 la suta. Este diferit si este foarte important ca oricare dintre spitale, si noi am trimis, m-am ocupat si personal, am trimis toate schemele si modalitatea de reechilibrare in teritoriu pentru copii. Au telefonul nostru de la Camera de Garda, majoritatea suna, se consulta cu noi, le putem da prin telefon toate informatiile si sprijinul de care au nevoie, le calculam noi lichidele daca este nevoie, le spunem tot ce trebuie sa faca pana cand este posibil transferul. Dupa cum ati observat, transferul cu elicopterul si avionul nu intotdeauna sunt posibile, din cauza conditiilor atmosferice, nu trebuie sa ne bazam prea mult pe acest lucru, trebuie sa stim fiecare dintre noi sa facem ceea ce ne sta in putinta, nu sa ne grtbim sa transferam foarte repede si incorect pacientul", a subliniat medicul.Sambata, doi copii au ajuns la Spitalul din Husi dupa ce s-au oparit cu ciorba fierbinte. Copiii au fost transferati la Iasi dupa ce au fost evaluati de medicii de la Vaslui. Inittal medicii au stabilit ca fetita are arsuri pe 90 % din suprafata corpului, insa medicii de la Iasi au stabilit ca suprafata afectata este de 40%. Starea baietelului este mai buna, leziunile lui fiind mult mai mici. Fetita poate fi transferata oricand la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala, unde pot fi tratati copiii cu arsuri pe suprafete mari ale corpului, asta doar daca medicii de la Iasi vor decide ca este necesar acest lucru.