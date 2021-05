A debutat sezonul bolii Lyme. Cat de periculoasa este aceasta boala si ce trebuie sa facem daca suntem muscati de capusa

Cum se manifesta boala

Boala Lyme poate duce la paralizie

Profesorul Emanoil Ceausu, infectionist la Spitalul Victor Babes din Capitala, arata ca uciderea capuselor din parcuri este cea mai eficienta. In ceea ce priveste comportamentul capuselor, specialistii sustin ca sunt doua maxime de activitate: una este primavara, incepand cu luna martie si a doua este toamna, in lunile septembrie-noiembrie, cand intensitatea activitatii e mai redusa."Sunt convins ca in 2020 au fost mai putine capuse pentru ca daca erau probleme pacientii cu siguranta veneau la medic. A fost o serie de factori care au dus la scaderea dramatica a numarului de capuse si a numarului concomitent de capuse infectate. Oamenii au stat in casa. Pandemia a influentat multe aspecte ale vietii. Daca merg multi in parcuri acum si daca sunt capuse inseamna ca in urmatoarele saptamani vom avea cazuri in spital ", a explicat profesorul Emanoil Ceausu pentru Ziare.com."Atitudinea corecta, daca ati depistat o muscatura de capusa, este solicitarea unui consult medical, de preferat intr-o clinica de boli infectioase sau la o camera de garda. Daca aceasta este inca atasata, cel mai bine este sa o extraga medicul", recomanda medicul."Problema se pune in felul urmator: daca acea capusa e infectata sau nu. Este important, pe langa deratizare, ca si populatia sa fie educata si sa se uite pe piele, sa-si examineze copiii atunci cand merg in parcuri sau la iarba verde, sa poarte pantaloni lungi", a completat medicul infectionist.Supranumita si boala cu 1.000 de fete, boala Lyme ajunge la inima si la sistemul nervos central, atrag atentia doctorii, cei mai sensibili fiind copiii. Tocmai din acest motiv, promovarea unui comportament adecvat la clasa este esential.In ceea ce priveste manifestarile bolii, care ar trebui sa-l trimita pe pacient la medic, acestea sunt astenia, durerea musculara, durerile de cap, durerile articulare, febra, rigiditatea la nivelul cefei si, in cazuri rare, prezenta unui nodul sau a unei placi rosii-albastruie.In stadii avansate, boala Lyme disemineaza in corp si se manifesta la nivel musculo-scheletal prin atacuri scurte, recurente, timp de saptamani sau chiar luni, ori prin tumefierea uneia sau mai multor articulatii.De asemenea, poate aparea artrita cronica la nivelul uneia sau mai multor articulatii . Pot aparea manifestari neurologice de tipul: paralizie a nervului facial, paralizii ale nervilor cranieni, meningita aseptica, limfocitara.Potrivit datelor raportate de Institutul National de Sanatate Publica, in anul 2019 au fost raportate 920 cazuri suspecte de boala Lyme, din care 487 au fost considerate cazuri (410 confirmate si 77 probabile). Din cele 487 cazuri, 459 au fost in stadiul clinic I (boala localizata), 26 in stadiul II (boala diseminata), iar 2 in stadiul III (boala cronica).