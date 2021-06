Tot ce trebuie sa stii despre certificatul verde digital. Cum se obtine si cum te ajuta sa calatoresti

Ce este certificatul verde digital?

Certificatul digital atesta faptul ca persoana in cauza fie a fost vaccinata impotriva COVID-19, fie s-a testat si are un rezultat negativ, fie a trecut prin boala si s-a recuperat.Certificatul digital va fi disponibil si in format electronic, si tiparit, va contine un cod QR, va fi gratuit, tradus in limba nationala si in engleza si va fi valabil in toate tarile membre Uniunii Europene.Fiecare tara in parte este responsabila de emiterea certificatului. Acesta ar putea fi emis, de exemplu, de centrele de testare, de autoritatile sanitare sau printr-un portal online. In plus, statele membre au convenit asupra unui design comun, astfel incat sa fie usor de recunoscut.Atat versiunea digitala, cat si cea tiparita vor avea un cod QR si un sigiliu digital pentru a garanta autenticitatea certificatului.Acest certificat va fi acceptat in toate statele membre ale Uniunii Europene si va permite ca posibile restrictii aflate in vigoare sa fie ridicate in mod coordonat.Cu alte cuvinte, in timpul calatoriei, persoana care are certificatul ar trebui sa fie scutita de restrictiile privind libera circulatie, cu exceptia cazului in care acestea sunt absolut necesare pentru sanatatea cetatenilor.Totusi, daca, de exemplu, o mutatie provoaca ingrijorare si pune in pericol un stat, acesta ar trebui sa anunte Comisia Europeana, astfel incat decizia de a impune restrictii calatorilor chiar daca au certificatul digital sa fie justificata.Certificatul digital va contine un cod QR si o semnatura digitala.Atunci cand se verifica, se scaneaza codul QR si se verifica semnatura.Fiecare organism care emite certificatul ( spital , centru de testare, autoritate sanitara etc) are propria sa cheie de semnatura digitala, iar toate acestea se stocheaza intr-o baza de date in fiecare tara.Comisia Europeana a creat un portal in care va putea verifica autenticitatea semnaturilor. Totusi, a dat asigurari ca datele personale ale oamenilor nu vor ajunge in acest portal.Da, certificatul nu va fi o conditie obligatorie pentru libera circulatie. Acesta poate sa fie inlocuit de un test COVID-19 negativ, in functie de cerintele fiecarei tari in parte in care se deplaseaza cetatenii.Nu, certificatul se elibereaza indiferent de serul administrat. Mai mult, fiecare stat decide daca elibereaza certificatul si dupa o doza administrata, sau doar dupa finalizarea unui ciclu complet de imunizare, in cazul vaccinurilor care necesita mai multe doze.In plus, datele nu sunt retinute de tarile vizitate, se controleaza doar valabilitatea si autenticitatea, de catre cine a fost emis si semnat.