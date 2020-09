Ce este "COVID-ul lung". Simptome ale bolii, resimtite si la trei luni de la infectare

Un studiu recent arata ca 75% dintre pacientii internati cu Covid-19 continua sa sufere de diverse afectiuni secundare, in conditiile in care circa 500.000 de britanici au fost infectati, arata stirileprotv.ro.Potrivit sursei citate, expertii de la Colegiul Regal din Londra sustin ca aproape 60.000 de pacienti experimenteaza simptome ale bolii si la trei luni de la infectare.O comisie parlamentara arata anterior ca exista 16 simptome ale persoanelor care sufera de asa-zisul "Covid lung"."In primul rand, este important de stiut despre "Covid-ul lung" ca nu este un termen medical oficial, ci un termen colocvial folosit pentru a descrie persoanele ale caror simptome dureaza mai mult decat perioada de doua saptamani a simptomelor recunoscuta oficial de OMS. La fel ca in stadiul acut al bolii, simptomele pe termen lung sunt inca departe de a fi pe deplin intelese. Covid-ul lung inca nu a fost recunoscut oficial din punct de vedere medical", a adaugat acesta", a explicat doctorul Littlewood-Hillsdon pentru The Sun, citat de stirileprotv.ro.