Doctorul Musta, despre ultimul test pentru COVID-19 care a intrat pe piata din Romania. Care sunt avantajele si dezavantajele unui astfel de test

"Testul rapid de antigen a intrat si in Romania, cam in urma cu o luna. Este un test care se face pentru a depista persoanele care sunt pozitive la virusul SARS-CoV2. Principalul avantaj este ca se face mai repede decat un PCR, dar este si mai ieftin. Are insa si dezavantaje. Din punct de vedere al sensibilitatii specificitatii este buna, 95 la suta, si o sensibilitate, de asemenea de peste 95 la suta, daca incarcatura virala este mare", sustine doctorul Virgil Musta pentru "Adevarul"Medicul atrage atentia ca daca "daca incarcatura virala este mica, sensibilitatea scade la 70 la suta"."Asta inseamna ca daca persoana respectiva nu are o incarcatura virala foarte mare, deci nu are nici contagiozitate foarte mare, atunci testul s-ar putea sa iasa fals-negativ. Daca persoana are o incarcatura virala suficient de mare incat si riscul de contaminare sa fie mai mare, atunci testul va iesi pozitiv. Este o modalitate buna de a tria rapid pacientii, se foloseste in unitatile de urgenta, tocmai ca sa existe eficienta in directionarea pacientilor intr-un compartiment sau altul, COVID sau non-COVID", a mai declarat Virgil Musta, pentru "Adevarul" Potrivit sursei amintite, in cazul pacientilor de la urgente, la fel cum ar trebuie sa se intample in cazul tuturor celor care efectueaza acest test rapid, daca rezultatul este pozitiv se trece imediat la realizarea unui test prin PCR-Real Time, pentru confirmare."Testul antigenic se face la fel ca in cazul testului prin PCR, adica se recolteaza probe prin exudat nazal si faringian, din nas sau gat. Se pune pe o lamela, dupa care se introduce in aparat. Rezultatul vine repede, in 10-15 minute. Antigenul este o proteina din structura virusului sau agentului patologic (pot fi si microbi, fungi etc.). Metoda nu este noua. Se detecteaza antigenele de mult. Echipamentele pentru detectarea virusului SARS-CoV 2 este mai noi", a mai spus Virgil Musta.Doctorul Musta a mai declarat pentru "Adevarul" ca testele antigenice se gasesc, la fel ca si cele pentru anticorpi IgG si IgM, pe Internet. Acesta pot fi comandate de oricine. In farmacii nu se gasesc, afirma medicul Musta, pentru ca legea nu permite ca aceste teste sa fie vandute in farmacii.