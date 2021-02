Cum scapa soferii STB de reprosurile calatorilor. "Din neputinta, unii au improvizat hartii A4"

Instalatiile defecte ii determina pe soferi sa apeleze la solutii depasite pentru secolul XXI, considera autorii analizei Cu toate ca, in ultimii trei ani, in flota STB au intrat 530 de autobuze noi, cu toate dotarile necesare, inca exista 1.000 vechi, care au instalatii defecte, sau ramase fara agent de racire. Situatia nu este diferinta nici in cazul troleibuzelor, doar 100 fiind dotate cu unitati AC, iar dintre acestea nu toate functioneaza deoarece sursele de alimentare ale troleibuzelor nu au fost schimbate cu unele mai puternice, care sa suporte climatizarea. Ele au fost livrate, initial, fara AC, in intervalul 2006-2008.In cazul tramvaielor s-a recurs la instalatii montate tot ulterior, ele nefiind prevazute initial, dar nu toate vagoanele permit instalarea unitatilor AC pe plafon."Daca pasagerii sunt supusi unui stres termic pentru un timp limitat, nu acelasi lucru se poate spune si in cazul personalului #STB. Soferii si vatmanii sunt afectati cel putin 8 ore de lipsa sau de defectiunea AC in cabina, consecintele fiind scaderea capacitatii de concentrare din cauza temperaturilor ridicate.Ca solutii disperate, multi circula cu usa cabinei deschisa, ca pe vremuri, in timp ce vatmanii evita sa atinga bordul din tabla, care se incinge pana la temperaturi foarte ridicate", scrie asociatia pe Facebook