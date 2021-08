Ce funcții să iei în considerare când cumperi un aragaz

Aprindere electrică

Protecție la întrerupere accidentală a alimentării cu gaz

Timer

Termostat

Iluminare cuptor

Ventilator pentru cuptor

Autocurățarea aragazului

Sistem de siguranță ușa cuptor pentru protecția copiilor

Chiar dacă nu ești mare fan al gătitului, tot petreci destul timp în bucătărie. Când achziționezi un aragaz verifici ca dimensiunile să fie adecvate și materialele din care este fabricat, să garanteze fiabilitatea. Dar este utilă și cunoașterea funcțiilor pe care acesta le poate avea, de aceea vei găsi mai jos prezentarea celor esențiale. Aprinderea electrică este întâlnită la aproape toate modele de aragaze ce sunt acum pe piață. Deoarece salvează timp și bani, este rapidă și eficientă, producătorii au adoptat acest tip de aprindere pe baza preferințelor clienților, care o consideră o funcție esențială a unui aragaz modern.Această funcție este salvatoare de vieți și tocmai din acest motiv se regăsește pe majoritatea modelelor de aragaz. Un aragaz alimentat cu gaz are nevoie de acest tip de protecție, deoarece se poate întâmpla ca un preparat să dea în foc și flacăra să se stingă, provocând pierderea gazului în cameră, ceea ce ar genera pericol de intoxicare sau incendiu. Cu atât mai mult e necesar dacă ai copii sau persoane în vârstă care utilizează aragazul.La prima vedere ar părea că nu este dintre cele mai importante funcții pe care să ți le dorești la viitorul aragaz pe care îl achiziționezi. Dar, poate că te vei gândi de două ori, dacă ții cont că te va scuti de drumurile făcute până la cuptor, pentru a verifica dacă este gata preparatul, sau de statul cu ochii pe ceas și de grija de a nu arde mâncarea pusă la rumenit. În special dacă ești o persoană ocupată, care preferă să gătească rețete sănătoase în casă, alege ca aparatul să aibă această funcție, prin care vei stabili cu precizie durata de preparare.Cuptorul este partea din aragaz care poate avea cele mai multe funcții. Una dintre cele apreciate de pasionații de gătit și nu numai este termostatul. În prezent, având la dispoziție o diversitate de rețete la doar un clik distanță, este foarte utilă menținerea temperaturii constante în interiorul cuptorului, pentru a putea realiza mâncăruri delicioase, chiar dacă nu ești bucătar de profesie.Este acea funcție considerată atât de utilă încât este firească și nu are nevoie de explicații pentru a înțelege de ce este esențială. Urmărirea preparatului pe parcursul gătirii este simplificată prin apăsarea unui buton.Dacă alegi un aragaz cu cuptor prevăzut cu ventilator vei beneficia de mai multe variante de coacere, deoarece poți regla modul în care circulă căldura în interiorul cuptorului pe parcursul perioadei de gătire, aceasta distribuindu-se uniform în întreg cuptorul, pe toate nivelele. Este o inovație care a îmbunătățit mult performanțele aragazului, foarte apreciată de cei care gătesc acasă, în special pentru că dă savoare bucatelor.Autocurățarea este o funcție introdusă mai recent, pe care nu orice modele de aragaz o are. Dar, deoarece clienții o apreciază și o consideră foarte utilă, tinde să devină una dintre cele esențiale, mai ales pentru persoanele care își permit să cumpere un aragaz cu un preț mai mare. Curățarea automată, ce salvează timpul și efotul utilizatorului sunt motive suficient de puternice ca să alegi un aragaz prevăzut cu acest sistem.O alegere potrivită, în cazul în care ai copii mici sau urmează să ai, este sistemul de protecție la deschidere a ușii cuptorului, pe care unele modele de aragaz îl au. Este oportun ca măsură de siguranță și poți găsi modele ce au ușa dotată și cu sistem ce previne încălzirea puternică a geamului, pentru a preîntâmpina arderea accidentală.