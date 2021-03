Specialistii, despre blocarea loturilor AstraZeneca: "Se intampla la orice medicament care intampina probleme. Decizia statelor de a stopa vaccinarea e atipica"

"De ce o tara refuza un lot intreg, asta nu pot sa inteleg"

Mai mult, specialistii atrag atentia ca sunt sanse ca, din cauza campaniei nefavorabile pentru serul amintit, multi sa nu isi mai doreasca sa se vaccineze , asta in conditiile in care vaccinarea este singura solutie pentru a putea opri pandemia."Mi se pare tendentioasa toata treaba cu AstraZeneca, e o lupta politica si economica aici, in ceea ce priveste vaccinurile. Mi-e greu sa cred ca a fost descoperit de la bun inceput istoricul acesta de pacienti cu cheaguri prin tot felul de locuri.Atunci cand apare o suspiciune la orice medicament sau la un vaccin si un doctor crede ca exista o legatura posibila sau directa intre produsul respectiv si o complicatie, un efect secundar, se opreste administrarea produsului si se investigheaza legatura dintre ele.Mai mult, daca un medic sau un pacient completeaza un formular pe site-ul Agentiei Nationale a Medicamentului legat de efectele secundare care sa duca la, sa zicem, AVC sau paralizie, obligatia autoritatilor este de a opri folosirea acelui produs. Se sisteaza administrarea pentru o anumita perioada", a explicat pentru Ziare.com un expert in boli infectioase din Iasi."Dar de ce o tara refuza un lot intreg, asta nu pot sa inteleg. Din punctul meu de vedere ar trebui vazut daca exista intr-adevar o problema aici. Vaccinarea este singura solutie pentru a opri aceasta pandemie, iar aceasta campanie care se duce acum impotriva serului produs de AstraZeneca nu ajuta cu nimic.Eu ma indoiesc ca la cati bani s-au investit in aceasta boala, care a devenit brusc cea mai studiata din toata lumea, un concern farmaceutic isi permite sa puna in circulatie pe toata planeta vaccinuri care sa nu fie sigure. Chiar daca nu e la fel de eficient ca celelalte produse, vaccinul AstraZeneca e mai usor de plimbat si e mai ieftin.Cu cat vaccinam mai mult, avem si noi sanse sa incheiem cu aceasta pandemie care este obositoare din toate punctele de vedere: si psihic, si economic", a completat infectionistul iesean.La randul sau, profesorul Dumitru Lupuliasa, presedintele Colegiului Farmacistilor din Romania, spune ca, desi vaccinurile au un statut diferit, e fireasca investigarea problemei care ridica semne de intrebare - asa cum se intampla cu orice alt medicament la care sunt depistate probleme sau care are efecte adverse grave."Dar in general, cum se petrec lucrurile la orice medicament, pana se clarifica situatia care ridica semne de intrebare, se stopeaza administrarea produsului, pana se elucideaza fapta care a dus la acest lucru. Se vede daca sunt efecte secundare, daca au aparut impuritati de alta natura.Dupa aceea, se poate primi unda verde pentru utilizarea produsului respectiv , a vaccinului in cazul de fata, sau ramane blocat. De regula, lucrurile se intampla pe loturi de fabricatie pentru ca s-ar putea ca la un moment dat, intr-un anumit ciclu de productie, sa intervina o anumita modificare care sa fie generatoare de o serie intreaga de evenimente", a explicat profesorul Dumitru Lupuliasa pentru Ziare.com.Farmacistul sustine insa ca dupa identificarea cauzei care a dus la aparitia problemelor, restul seriilor din produs ar trebui utilizate in continuare."A suspenda vaccinarea e o decizie usor atipica. Adica in momentul in care, fata de numarul total de utilizatori, incidenta e cea pe care o stim, scazuta, si au fost identificate loturile cu care au fost vaccinate cele doua persoane care au decedat, in mod normal ar trebui ca seriile respective sa fie blocate si sa se mearga pe firul apei, apoi la identificarea erorii care a dus la asta. Altfel, celelalte serii ar trebui sa ramana in continuare in uz. In situatia in care suntem, sigur ca fiecare tara isi ia deciziile asa cum considera", a conchis presedintele Colegiului Farmacistilor din Romania.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat joi seara ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca oprit de la utilizare in Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze."Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara a dozelor ramase pana la finalizarea evaluarii Agentiei Europene a Medicamentului ", arata CNCAV. Premierul Florin Citu a afirmat ca decizia a fost luata din precautie.Aproximativ 9.000 de persoane programate pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca s-au retras in prima parte a zilei de vineri, a transmis Grupul de Comunicare Strategica, precizand ca au mai existat situatii in care persoane programate la vaccinare au renuntat sau au amanat si in cazul celorlalte tipuri de vaccin anti-COVID.