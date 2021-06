Ce si cand trebuie sa vorbim cu copiii despre sex? Ghidul parintelui in tarile occidentale: copilul trebuie sa inteleaga sexualitatea intr-un mod sanatos

"Copiii au multe curiozitati trebuie paziti ca pe "butelie". Pedofilia este o problema serioasa"

Ce discutam cu copiii despre sex in functie de varsta

De unde sa incepi

Mai intai, afla ce stie deja copilul tau

La vasrta de 4 ani copilul nu trebuie sa cunoasca detaliile actului sexual

Ce intrebari pot avea copiii legate de sex

Disputele iscate de educatia sexuala in scoli

Insa sunt multe lucruri de discutat si unii experti considera ca suntem pe nisipuri miscatoare atunci cand vorbim despre acest tip de educatie, iar masura introducerii acesteia in scoli si modul de predare ca si informatiile pe care ar trebui sa le primeasca elevii ar trebui facute dupa consultari reale cu psihoilogi scolari si sociologi."Copiii trebuie sa copilareasca. Nu ne apucam de la gradinita sa le facem educatie sexuala pentru ca ii intaratam, ii incitam. Si asa pe toate canalele este numai sex. Cred ca si desenele animate au conotatii de genul acesta.Impactul este foarte serios si trebuie avut foarte mare grija ce informatii le dam. Cei mai buni psihologi, cei mai buni sociologi, cei mai buni pedagogi, trebuie sa faca o dezbatere pe tema aceasta si sa hotarasca in cunostinta de cauza. Trebuie sa ii informam pe oameni", a explicat psihologul criminalist Liviu Chesnoiu pentru Ziare.com."Trebuie avuta mare grija. Copiii au foarte multe curiozitati. Prima tigara este o curiozitate, primul pahar de alcool, la fel. Cei care sunt abuzati sexual de mici, cand ajung adulti sunt interiorizati.In primul rand copilul trebuie pazit ca "o butelie". Niciun copil nu trebuie lasat singur la doctor, la stomatolog, nicaieri, pana la 18 ani. Apoi, la scoala, trebuie camere de luat vederi in fiecare clasa, in fiecare incapere. Pedofilia este o problema foarte serioasa, in alte state, exista o baza de date cu pedofilii. Daca se muta dintr-un loc in altul, este informata comunitatea de acolo.Daca acesti copii sunt paziti de catre familie, scoala, biserica , nu vor cadea prada acestor oameni care au comportament deviant.Parintii trebuie sa le cunoasca anturajul fara sa ii sufoce, sa ii deranjeze intimitatea. Adolescenta este foarte delicata. Trebuie sa avem grija de ei in perioada aceasta cand nici ei nu se inteleg pe ei, nu trebuie sa-i certam. In aceasta perioada, ei au energie doar pentru joaca si sex", a mai explicat Liviu Chesnoiu.Dezbaterile din ultimele zile i-au pus pe ganduri pe unii parinti care se gandesc ce le vor spune copiilor atunci cand ii vor intreba diverse lucruri despre sexualitate. Multi se gandesc la ce varsta ar trebui sa le vorbeasca fiilor sau fiicelor despre sex si, mai ales, ce trebuie sa le spuna.Sexualitatea face parte din viata fiecarei persoane, indiferent de varsta. Pe masura ce copilul tau creste si se dezvolta, va glumi cu prietenii despre "parti intime" si va scana dictionarele cautand cuvinte tabu. Curiozitatea este naturala, iar copiii de toate varstele au intrebari. Cand este gata sa te intrebe, ca parinte ar trebui sa fii gata sa raspunzi, scrie healthychildren.org Evenimentele de zi cu zi va vor oferi o multime de sanse sa va invatati copilul despre subiecte legate de sex. Acestea se numesc momente invatabile. De exemplu, vorbirea despre partile corpului in timpul baii va fi mult mai eficienta decat vorbirea despre partile corpului in timpul cinei.O sarcina sau o nastere in familie este un moment bun pentru a discuta despre modul in care sunt conceputi si nascuti copiii. Iar atunci cand priviti la televizor impreuna cu copilul poate fi, de asemenea, un moment bun pentru a discuta probleme de sexualitate.Momentele invatabile se pot intampla oriunde - in timp ce faceti cumparaturi, la filme sau chiar in parc. Foloseste-le atunci cand se intampla. Nu va trebui sa tineti un discurs.Lasa-l pe copilul tau sa ghideze discutia cu intrebarile lui. Este posibil ca unii copii sa nu ceara informatii, altii te-ar putea testa punand intrebari jenante. Vorbeste deschis si comunica copilului tau asigurandu-l ca te poate intreba despre orice.- Nu radeti sau chicotiti, chiar daca intrebarea este draguta. Copilului dumneavoastra nu trebuie sa i se faca rusine pentru curiozitatea ei.- Incercati sa nu pareti prea jenat sau serios in legatura cu problema.- Dati raspunsuri scurte. Nu intrati in explicatii interminabile. Raspundeti in termeni simpli.- Fiti sinceri. Folositi nume proprii pentru toate partile corpului.- Vedeti daca a inteles raspunsul. Il puteti intreba despre acest lucru.- Ascultati raspunsurile si reactiile copilului in timpul discutiei.- Fiti pregatiti sa va repetati daca va cere acest lucru.- Daca sunteti nelinistiti sa vorbiti despre sex sau sa raspundeti la anumite intrebari, fiti sinceri cu copiii. Luati in considerare solicitarea unei rude, a unui prieten apropiat de familie sau a medicului pediatru pentru a va ajuta sa vorbiti cu copilul dumneavoastra.Intrebarile pe care le pune copilul si raspunsurile potrivite vor depinde de varsta si capacitatea lui de intelegere.Iata ce ar putea intreba si ce ar trebui sa stie copiii in functie de varsta:- Cum am intrat in burtica ta?- Unde eram inainte sa ma bag in burta?- Cum am iesit?- De unde vin bebelusii?- Cum se face ca fetele nu au penis?Copilul va incepe sa invete despre propriul sau corp. Este important sa il invatati numele corecte ale partilor corpului. Redenumirea partilor corpului ii pot contura ideea ca e ceva in neregula in legatura cu numele reale De asemenea, invata-ti copilul ce parti sunt private (parti acoperite de un costum de baie).Copilul poate incepe sa manifeste interes pentru sexualitatea de baza. Poate sa intrebe de unde provin copiii. Poate vrea sa stie de ce corpurile baietilor si fetelor sunt diferite. De asemenea, poate atinge propriile organe genitale si poate chiar sa manifeste interes pentru organele genitale ale altor copii. Acestea nu sunt activitati sexuale pentru adulti, ci semne de interes normal. Cu toate acestea, copilul dumneavoastra trebuie sa invete ce este bine sa faca si ce nu. Stabilirea limitelor explorarii este intr-adevar o chestiune de familie.Puteti decide sa va invatati copilul urmatoarele:Interesul pentru organele genitale este sanatos si natural.Nuditatea si jocul sexual in public nu sunt in regula.Nicio alta persoana, inclusiv chiar si prieteni apropiati si rude, nu poate atinge "partile intime" ale acesteia. Exceptiile sunt medicii si asistentele in timpul examenelor fizice si proprii parinti atunci cand incearca sa gaseasca cauza oricarei dureri in zona genitala.Copiii prescolari si in primii ani de scoala-Cati ani trebuie sa aiba fetele inainte de a putea avea un copil?-De ce baietii fac erectii?-Ce este o perioada?-Cum au relatii sexuale oamenii?- De ce unora le plac alti barbati?Copilul invata mult mai multe despre modul in care oamenii se inteleg intre ei. El poate deveni interesat de ceea ce se intampla sexual intre adulti. Intrebarile sale vor deveni mai complexe pe masura ce incearca sa inteleaga legatura dintre sexualitate si a face copii si poate veni cu propriile sale explicatii despre modul in care functioneaza corpul sau de unde provin copiii. De asemenea poate apela si la prietenii sai pentru raspunsuri.Este important sa va ajutati copilul sa inteleaga sexualitatea intr-un mod sanatos. Lectiile si valorile pe care le invata la aceasta varsta vor ramane cu el ca adult. Va incuraja relatii semnificative cu adultii mai tarziu.Probabil ca si-a dezvoltat deja sentimentul de bine si rau. Este capabil sa inteleaga ca sexul este ceva care se intampla intre doi oameni care se iubesc. Poate incepe sa devina interesat de modul in care mama si tatal s-au intalnit si s-au indragostit. Pe masura ce apar intrebari despre romantism, dragoste si casatorie, poate intreba si despre relatiile homosexuale. Folositi acest timp pentru a discuta parerile familiei despre homosexualitate. Explicati ca placerea sau iubirea cuiva nu depinde de sexul persoanei si este diferita de a placea pe cineva sexual.La aceasta varsta, copilul va trece prin multe schimbari care il vor pregati pentru pubertate.Pe masura ce devine din ce in ce mai constient de sexualitatea lui, este important sa ii vorbiti despre intarzierea actului sexual pana va mai creste. Ar trebui sa vorbiti si despre contraceptie si boli cu transmitere sexuala (BTS), in special SIDA.Asigurati-va ca intelege cum se pot raspandi aceste boli si cum se poate proteja de ele si de sarcina. Invatarea copilului dumneavoastra sa fie responsabil sexual este una dintre cele mai importante lectii din viata ei.In discutiile despre sexualitate cu copiii mici trebuie sa existe si reguli, spun specialistii, ca unele atingeri in zonele acoperite de obicei de lenjeria inatima nu sunt bune.Studiile arata ca aproximativ 700 de fete sub 15 ani devin mame in fiecare an, in Romania. Un raport al Organizatiei Salvati copiii din 2019, arata ca nu mai putin de 18.000 de adolescente si tinere cu varsta sub 19 ani din Romania devenisera mame. In acest context, legea privind introducerea educatiei sexuale in scoli este c ontestata de Biserica Ortodoxa si de o parte a clasei politice Pe de alta parte, o adolescenta din Romania care traieste acum impreuna cu familia in Noua Zeelanda d escrie pe larg modul in care functioneaza sistemul de invatamant de acolo "In primul rand, as vrea sa va spun definitia educatiei sexuale. Educatia sexuala este procesul de predare in cadru specializat a unui spectru larg de subiecte legate de sex si sexualitate, explorarea valorilor si credintelor in legatura cu acestea cat si dobandirea abilitatilor necesare pentru a-ti administra sanatos relatiile si propria viata sexuala.Este evident deci ca educatia sexuala este mult mai mult decat "cum ne masturbam" sau "cum facem copii". Invatam desigur despre sistemul reproducator la femei si barbati, dar exploram si alte notiuni si provocari precum pubertatea, corpul in crestere, menstruatia, sexul protejat si - cel mai important in opinia mea - consimtamantul", a transmis adolescenta intr-o scrisoare publicata de educatieprivata.ro Asociatiile parintilor sustin introducerea educatiei sexuale intr-un modul de educatie sanitara si spun ca informatiile sa fie predate de un profesor de biologie, de un doctor.