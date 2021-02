Si asta in cele doua saptamani cat a fost in functie . Primarul Dominic Fritz a declarat ca nu avea cunostinta de aceasta achizitie. Consilierul local PSD Radu Toanca a dezvaluit ca, desi cu un pas mai aproape de a intra in insolventa, compania de termoficare din Timisoara, Colterm, a cumparat, chiar in luna ianuarie, pentru fostul director Bogdan Nanu, o masina de 20.000 de euro.