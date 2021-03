De ce numarul de ordine de pe lista de vaccinare anti COVID-19 se modifica la unele persoane. Explicatiile autoritatilor

Persoanele care se vor inscrie pe listele de asteptare pentru vaccinarea anti COVID-19 vor primi o estimare a timpului pana la care vor ajunge sa se imunizeze. Anuntul a fost facut de medicul Andrei Baciu, vicepresedintele CNCAV, care spune ca in prezent se fac modificari in platforma de vaccinare.Baciu explica si de ce numarul de ordine de pe lista de asteptare se poate modifica in cazul unor persoane."In perioada urmatoare vor fi facute cateva modificari in platforma RoVaccinare. Veti putea vedea in listele de asteptare cate persoane aveti in fata dumneavoastra si va exista si o estimare de timp pana cand veti ajunge intr-un centru de vaccinare", a anuntat, miercuri, Andrei BAciu.Acesta a explicat insa ca persoanele de peste 65 de ani si cele cu boli cronice au prioritate, ceea ce inseamna ca cei din etapa a treia pot observa modificari ale locului pe care il ocupa pe lista."Cum traducem asta: sa presupunem ca ne-am inscris pe lista de asteptare si avem 99 persoane inainte (ocupam locul 100) si se mai inscriu 10 persoane din categoriile amintite mai sus. Asta inseamna ca locul pe care il vom avea pe lista de asteptare va fi 110. Cele 10 persoane din categoriile de risc vor ocupa primele locuri. Aceste cifre se modifica de fiecare data cand o persoana din etapa a II-a se inscrie pe platforma", a mai precizat vicepresedintele CNCAV.