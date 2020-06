Ce medie a obtinut Selly la Bacalaureat. Vloggerul de la 5GANG si-a publicat notele pe Instagram

Foto: Selly/Instagram

El a obtinut 9,50 la Romana, 9,60 la Matematica si 9,70 la Biologie. Media finala este 9,60. "Sa va vad ce mai ziceti", a spus vloggerul de la 5GANG intr-o postare pe Instagram.Selly invata la Colegiul National "Fratii Buzesti" din Craiova. Vloggerul este urmarit pe Instagram de 1,5 milioane de oameni, iar pe YouTube a strans in jurul lui o comunitate de 2,66 milioane de abonati.Vloggerul a venit la ultima proba de bacalaureat cu o masina Dacia 1300, dupa ce a fost criticat ca s-a prezentat la celelalte probe cu o masina de peste 70 de mii de euro."Am zis: poate toata lumea are dreptate! Daca toata lumea mi-a zis: nu trebuie sa-ti iei la 19 ani acea masina, nu trebuia sa faci asemenea arogante, nu trebuia sa vii cu masina personala la scoala, am zis... stii cum e, cand 3 oameni iti spun ca esti beat te duci acasa. Toata lumea mi-a zis ca nu e bine si am zis: gata o vand. Prea a fost haituita masina mea de toata lumea. Ca, domne, si-a luat masina, a facut accident. Am zis: gata! O vand!", a spus Selly pentru Digi24.Selly a fost implicat intr-un accident de circulatie in decembrie 2019, in urma caruia autoturismul de 70.000 de euro a fost grav avariat."Cand dai 70.000 de euro pe o masina inseamna ca ai niste probleme interioare, nu simple.", a reactionat ziaristul Cristian Tudor Popescu in urma incidentului.