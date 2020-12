Ce operatori feroviari vor avea trenuri pe ruta Gara de Nord-Aeroportul Otopeni

Pe aceasta ruta vor circula trei operatori, unul de stat si doi privati. Mai precis, CFR Calatori, Transferoviar Calatori si Regio Trans sunt companiile care vor opera linia ferata de la gara la aeroport, potrivit Digi24.CFR Calatori va opera aceasta linie cu Sagetile Albastre, in timp ce transportatorii privati vor introduce garnituri vechi de 40 de ani.Ministrul Transporturilor, Lucian Bode , a anuntat ca vineri, 4 decembrie, va avea loc receptia lucrarilor terminate la calea ferata care uneste Gara de Nord din Bucuresti cu Aeroportul Otopeni."In baza ultimelor discutii pe care le-am avut cu CFR Infrastructura pot sa va spun ca vineri dimineata se va realiza receptia la terminarea lucrarilor pentru tot ceea ce s-a realizat pe linia de cale ferata Gara de Nord-Otopeni", a declarat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, la Radio Romania Actualitati. Ludovic Orban si Lucian Bode au testat in 21 septembrie trenul pe ruta Gara de Nord - Aeroportul International Henri Coanda.Ministrul Transporturilor Lucian Bode declara, tot in septembrie, ca linia de cale ferata ar putea fi data in folosinta in 12 decembrie, odata cu noul mers al trenurilor. El spunea ca distanta dintre Gara de Nord si Aeroport va fi parcursa in 15-17 minute.Citeste si: Oficial: 6,33 miliarde de lei alocati pentru metroul spre Aeroportul Otopeni. Cand trebuie terminata investitia