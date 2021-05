Partidul care a castigat alegerile regionale din Madrid a boicotat restrictiile anti COVID-19

Diaz Ayuso a refuzat sa impuna restrictii stricte

Cum au fost castigate alegerile regionale

Partidul Socialist al premierului Pedro Sanchez a primit doar 16,85% din voturi , ceea ce reprezinta 24 de locuri.Isabel Diaz Ayuso, actuala presedinta a regiunii si membra a Partidului Popular (PP), si-a dublat scorul obtinut la ultimele alegeri regionale din mai 2019, dupa o campanie sub sloganul "Libertate", sustinand relaxarea masurilor impotriva raspandirii COVID-19.Aceasta a declarat, dupa scrutin, ca rezultatele arata o sustinere a politicilor sale de mentinere a barurilor, restaurantelor si a altor afaceri deschise pentru a sustine economia.In pofida presiunilor guvernului central, Diaz Ayuso a refuzat sa impuna restrictii stricte in contextul combaterii pandemiei pentru a proteja afacerile, in special barurile si restaurantele, care au ramas deschise. O strategie ce a dat roade, pe fundalul unei opinii publice satule de masurile anti-COVID-19.Opozantii sai au scos in evidenta situatia sanitara din regiunea Madrid care, cu aproximativ 15.000 de decese provocate de COVID-19 dintr-un total de 78.000 la nivelul intregii Spanii si aproape 700.000 de cazuri dintr-un total de 3.5 milioane, detine cel mai grav bilant din cele 17 regiuni ale tarii.Deoarece Partidul Popular nu are o majoritate absoluta, de 69 de locuri, va fi nevoit sa incheie o alianta cu partidul de extrema dreapta Vox (13 locuri), care a sustinut-o deja pe Diaz Ayuso in ultimii doi ani.Alegerile regionale au fost declansate de decizia-surpriza a lui Isabel Diaz Ayuso de a pune capat aliantei sale cu partidul de centru-dreapta Ciudadanos, care a suferit o infrangere istorica si nu mai are deputati regionali.Desi infrangerea stangii la aceste alegeri regionale nu pune sub semnul intrebarii mentinerea sa la putere, premierul Sanchez, aflat in prima linie a campaniei electorale pentru aceste alegeri regionale, iese slabit.In pofida pandemiei, cei peste 5.1 milioane de alegatori, chemati la urne pentru a alege 136 de deputati din sase partide aflate in competitie, reprezinta o participare estimata la aproape 75%, o crestere cu zece procente, comparativ cu scrutinul anterior.