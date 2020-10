Ce poti face pentru mai multa eficienta energetica in locuinta

O parte importanta a consumului de resurse pe care il genereaza gospodaria noastra este cauzata de pierderile de energie de care nici macar nu ne dam seama. Cu putina grija, limitarea consumului de curent electric ne poate intra in obicei. Alege sa scoti aparatele din priza atunci cand nu le folosesti. De asemenea, nu lasa laptopul sau telefonul la incarcat dupa ce nivelul acumulatorului a ajuns la 100% si renunta la obiceiul de a aprinde becul in mijlocul zilei, daca poti, pur si simplu, sa iti muti biroul mai aproape de fereastra.Cand vine vorba de consumul de electricitate, vei afla care sunt marii vinovati daca vei verifica eticheta energetica a electrocasnicelor. Aceasta iti arata daca ai un frigider de clasa B sau A, iar diferenta de consum dintre prima si cea de-a doua poate fi si de 60%. Mai mult, un frigider, o masina de spalat sau un cuptor de clasa A++ iti poate oferi un consum cu pana la 80% mai mic. Un credit online , cu rata prietenoasa, te va ajuta sa schimbi toata aparatura electrocasnica, aproape fara efort. Ai acces la o suma de pana la 110.000 de lei si beneficiezi de rate fixe, cu zero comisioane si fara drumuri la banca. Mai mult, daca asociezi creditul cu o asigurare sau cu mutarea salariului, respectiv a pensiei, la aceeasi banca, ai reduceri la dobanda.Functionarea cat mai economica a aparaturii electrocasnice se afla intr-o relatie directa cu anduranta acesteia. Poti sa o prelungesti printr-o folosire cat mai judicioasa. Curatarea frecventa a frigiderului si a cuptorului, precum si incarcarea corecta a masinii de spalat rufe sau a celei de spalat vase mentin modul lor de lucru in parametrii tehnici prescrisi de producatori. Mai mult, masurile de precautie previn supraincalzirea si tin defectiunile la distanta, pe termen lung.Poate ca si tu te numeri printre cei care seteaza centrala la o temperatura de peste 20 de grade Celsius, pe timpul noptii. Desi pare un gest firesc, acesta iti va aduce o majorare cu 3% a valorii facturii, cu fiecare grad in plus. In realitate, temperatura optima, la care vei avea atat confort termic, cat si eficienta energetica, este situata intre 17 si 19 grade. In acest fel, vei dormi bine, vei menaja mecanismele centralei termice si vei inregistra un consum ponderat.Acest pas este unul care necesita o serie de eforturi mai mari fata de cele de mai sus, dar te va ajuta sa conservi toate avantajele pe care le obtii in urma unui stil de viata ponderat. Pentru izolatia termica a locuintei, vei folosi materiale precum vata minerala, fibra de celuloza sau polistirenul expandat. La schimb, vei obtine o temperatura constanta si un consum de energie stabil, pe intreaga perioada a anului.