Dezastru cu platforma de vaccinare anti-COVID. Medici de familie: "E nevoie de multa rabdare. Nu toti pacientii cronici pot fi luati in evidenta"

Pacienti cronici care nu apar in bazele de date

Pacientii apareau ca angajati ai medicilor de familie

Cati romani au fost programati pana acum

"Problema e ca platforma ba merge, ba nu merge. Ba sunt locuri, ba nu sunt locuri. De trei zile ne chinuim sa programam pacienti si am reusit sa inscriem 20 de pacienti, fie varstnici, fie cu boli cronice", a explicat pentru Ziare.com medicul de familie Rodica Tanasescu.Spre exemplu, nu toti pacientii cronici pot fi luati in evidenta, continua medicul."O parte din pacienti nu sunt asigurati, nu iau retete compensate si nu figureaza in baza de date a CNAS, iar alti pacienti se trateaza numai in privat. Indiferent unde se trateaza si daca sunt asigurati sau neasigurati, pacientii cu boli cronice, sub 65 de ani, sunt eligibili pentru etapa a doua. Deci sistemul trebuie sa imi permita sa adaug un pacient ale carui documente le am, chiar daca el nu figureaza in evidenta CNAS", a declarat Rodica Tanasescu.Problemele tehnice cu platforma au existat inca de sambata cand, in incercarea de a-i adauga pe pacienti pentru programari, acestia apareau ca fiind angajatii cabinetului sau. Aceeasi problema a intampinat-o si medicul de familie Daniela Stefanescu."E un proces greoi. De dimineata am vrut sa intru, nu am putut. Nici nu stiu daca mai sunt locuri sau nu mai sunt. Colegii au reusit sa ii programeze pe pacienti si in judetele limitrofe. Insa trebuie sa discuti cu pacientul sa vezi in ce zi vrea sa se duca. Doar sambata am vorbit cu o pacienta de patru ori. Sunt fel de fel de situatii care apar", a explicat medicul de familie, adaugand ca in Chitila, judetul Ilfov, vor fi puse bazele unui centru de vaccinare anti COVID-19.Cadrele medicale sustin ca ar fi fost normal sa aiba acces la platforma inainte de incepe etapa propriu zisa de vaccinare."Puteam sa sesizam lucrurile pe care le-am fi dorit modificate astfel incat sa mearga mai usor acest proces. Asa mi se parea normal avand in vedere ca este o platforma foarte complexa", a declarat medicul de familie Rodica Tanasescu.In perioada 15 ianuarie 2021, orele 15:00 pana luni, 18 ianuarie, orele 15:30, pe platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au programat 300.109 persoane din etapa a II -a de vaccinare (159.288 adulti peste 65 ani, 68.146 persoane cu afectiuni cronice si 72.675 angajati din domenii esentiale).