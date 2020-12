Recomandarea Ministerului Sanatatii pentru trecerea dintre ani: "Stai acasa un revelion. Poate salvezi o viata anul viitor"

"Stai acasa un revelion! Poate salvezi o viata anul urmator", este mesajul transmis pe pagina de socializare a MS."Stai acasa revelionul acesta. Vei ajuta sa scada riscul raspandirii COVID-19 si vei ajuta personalul medical din prima linie sa respire, pentru ca acum se sufoca sub presiunea cazurilor. Mii de medici si asistenti medicali lupta in prima linie cu pandemia. Au grija de noi si acum e timpul ca noi sa avem grija de ei. Merita", suna unul dintre mesaje.Comentariile la fotografiile publicate, insotite si de o serie de recomandari, nu au intarziat sa apara, parerile internautilor fiind impartite cu privire la impactul campaniei derulate in social media.