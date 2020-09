Ce risca barbatul care a pipait doua fete de 12 ani intr-un parc din Pitesti

"In ziua de 17 august a.c., barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, ulterior fiind dispusa masura arestarii preventive. Dosarul cauzei a fost fost inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cu propunerea de trimitere in judecata",a precizat, astazi, IPJ Arges, potrivit Adevarul.ro Totul s-a intamplat in 17 august, seara, de un copil care ar fi asistat la intreaga scena. Politistii au ajuns la fata locului si l-au identificat pe barbatul de 35 de ani, toti cei in cauza fiind condusi la sediul politiei.