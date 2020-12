Rolul pe care il joaca sarbatorile in relatiile de cuplu. "E ca o previzualizare a vietii de familie"

Inconstient, pot decide daca relatia are un viitor sau nu, in urma acestor experiente."Traditiile leaga oamenii si le ofera o previzualizare a vietii de familie si de cuplu", spune Chris Maniotes, cercetator, potrivit sciencedaily.com Nu este vorba doar despre sarbatorile mari, celebrate de toti oamenii, poate sa fie si un ritual al cuplului, cum ar fi seara de vineri sa fie pentru filme vazute impreuna. Se bazeaza pe o rutina, dar care are o semnificatie simbolica."Traditiile ofera un moment unic pentru ca partenerii observa comportamente si interactiuni care nu se vad in viata de zi cu zi", mai explica cercetatorul.Specialistii au facut interviuri cu 48 de persoane, adica 24 de cupluri, analizand impactul ritualurilor. Astfel, au descoperit ca dorinta de a merge mai departe cu relatie, cum ar fi spre casatorie, este influentata de aceste interactiuni. Sarbatorile petrecute impreuna, dar si ritualurile fiecarui cuplu, pot consolida angajamentul, sau pot genera conflicte.Citeste si: Dominic Fritz, mesaj emotionant de Ziua Nationala a Romaniei: "La multi ani si multumesc ca m-ai primit!"