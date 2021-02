Decizia de acum 11 ani care arunca in aer administrarea spitalelor in Romania. "Gaina moarta este in curtea guvernului"

Hibele din legislatie

"Ar putea fi deschisa o cutie a Pandorei"

Spitalele din Sectorul 1, finantate in mod populist

Situatia de la Spitalul Grigore Alexandrescu

"Gaina moarta e in curtea Guvernului"

Armand: "Nu s-a taiat nimic"

O spun cei din sistem, care arata ca acum, la ani distanta, se poate deschide o adevarata cutie a Pandorei dupa ce patru mari spitale din Capitala - Spitalul de Urgente pentru Copii Grigore Alexandrescu, Spitalul de Urgente Oftalmologice, Spitalul de Arsi si Spitalul de Urgenta Floreasca - sunt in situatia de a nu mai primi finantare pentru plata utilitatilor sau pentru investitii in infrastructura de la Primaria Sectorului 1.Asta dupa ce primarul Sectorului 1 a anuntat ca pune in aplicare o hotarare din 2010, conform careia cele patru unitati sanitare mentionate trec la Consiliul General al Primariei Capitalei.Decizia care a produs stupoare in randul celor din sistem, vine totusi pe fondul unor hibe majore din legea privind finantarea spitalelor, spune Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor (ANPP).Concret, actele normative lasa la latitudinea fiecarei autoritati locale daca doreste sau nu sa finanteze un anumit spital si nu puncteaza, cu precizie, care este implicarea financiara a Ministerului Sanatatii, acolo unde acesta este proprietarul spitalelor, si cat poate contribui autoritatea locala."Sunt spitale care, dupa descentralizare, au ramas in subordinea Ministerului Sanatatii. Acestea pot fi finantate din venituri proprii, adica prin servicii efectuate pacientilor asigurati, prin servicii cu plata directa de catre beneficiari sau de catre o anumita companie care incheie contract cu spitalul si de la autoritatea locala, care are dreptul sa contribuie cu mijloace financiare. Insa aceasta nu e o obligatie. Legea lasa la latitudinea fiecaruia cat sa finanteze si e debandada. De aici si diferentele mare de la un judet la altul, in cazul spitalelor aflate in subordinea autoritatilor locale", a declarat pentru Ziare.com Vasile Barbu, presedintele ANPP.Reprezentantul pacientilor spune ca desi cele patru spitale mari sunt aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, Primaria Sectorului 1 a contribuit masiv in ultimii ani."In 2009 s-a reglementat descentralizarea spitalelor , in 2010 s-au aplicat pe deplin reglementarile privind descentralizarea acestora, iar Consiliul Local de atunci a fost nevoit sa ia hotarari legat de aceasta finantare. In fiecare an, in baza acestei hotarari a Consiliului Local din 2010, aparatul tehnic al Primariei Sectorului 1 facea finantarea acestor spitale in baza acelei hotarari. Acea hotarare nu era o hotarare de restrictie, ci era o hotarare prin care se stabileau limitele si conditiile in care se putea face finantarea", a explicat Vasile Barbu."Ar putea fi deschisa o cutie a Pandorei cu aceasta situatie si ne referim aici nu doar la spitalele de urgenta ale Ministerului Sanatatii ci si la cele judetene. Spre exemplu, este o traditie ca cele patru spitale din Sectorul 1 sa fie finantate de autoritatea locala. Sunt finantate cu sume mai mici sau mai mari, de la un an la altul, in functie de cum a aprobat consiliul local al Sectorului 1 anumite bugete. Primaria Capitalei nu a prea finantat aceste spitale pentru ca baga bani in unitatile sanitare care sunt in subordinea Administratiei si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB)", a punctat presedintele ANPP.Practic, arata acesta, Ministerul Sanatatii si-a luat mana de pe aceste unitati sanitare. Tocmai din acest motiv, discutii referitoare la finantarea celor patru spitale de catre Primaria Sectorului 1 au existat in fiecare an, in ciuda acelei hotarari ce dateaza din 2010. Si motivul nu ar fi legat doar de imaginea Sectorului 1, considerat cea mai bogata unitate administrativ-teritoriala din Romania."Bugetul Sectorului 1 a fost in mod populist utilizat pentru aceste finantari iar serviciile oferite nu sunt neaparat pentru comunitatea de pacienti din sectorul 1 ci pentru servicii ale Ministerului Sanatatii. Mai ales ultimul primar le finanta in mod populist. Aceste patru unitati sanitare apartin de Ministerul Sanatatii, care este proprietarul spitalelor, deci tot Ministerul ar trebui sa fie si cel obligat sa asigure nevoile de baza ca sa le asigure functionarea", a punctat reprezentantul pacientilor.Conform legii, autoritatile locale nu pot finanta servicii medicale, ci strict utilitati - amenajari, achizitie de mobilier sau finantarea unor furnizori de utilitati."De-a lungul timpului diferitele primarii, mai putin cea a Sectorului 1, care a fost intotdeauna foarte bogata, a dat spitale catre Primaria Municipiului Bucuresti. Problema mea este ca nu ne-a spus nimeni ce avem de facut. Patru oameni avea de chemat la discutii", a explicat si profesorul Alexandru Ulici, managerul Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu din Capitala. Acesta spune ca reparatiile costa 5 milioane de lei, utilitatile ajung la 300.000 de lei, iar spitalul necesita investitii in circuite, dat fiind faptul ca dateaza din 1860."Cu ce sa intretin eu un spital?", se intreaba managerul care arata si ca sunt sanse sa aiba probleme cu paza din spital, asigurata tot din banii veniti de la Primaria de sector. Profesorul Ulici spune ca a luat legatura cu Ministerul Sanatatii pentru a gasi solutii."Una e sa administrezi un spital cu o cladire, alta e sa administrezi un spital care are opt cladiri, doua uzine, cinci blocuri operatorii cu 17 sali de operatie. Eu nu o sa reusesc sa administrez aceste cladiri si ca urmare, Curtea de Conturi, care a venit in 2015, a zis asa si am negru pe alb ceea ce am trimis la Ministerul Sanatatii. Curtea de Conturi Nationala solicita ca noi sa obtinem de la Consiliul Local al Sectorului 1 dreptul de folosinta cu titlu gratuit. Nu ne cere sa luam administrarea", a declarat profesorul Ulici."Mai mult decat atat, Curtea de Conturi care revine anul acesta pentru a verifica implementarea masurilor cerute de-a lungul timpului a constatat ca aceasta masura este implementata doar partial. Noi am facut demersuri, cred ca unul la fiecare trei luni. Dar primaria nu a dat niciun raspuns. Ca urmare, Curtea de Conturi ne sugereaza sa ne adresam si Primariei Municipiului Bucuresti ca sa ii oblige sa ne dea cu titlul gratuit dreptul de folosinta. Terenul de la Grigore Alexandrescu este in domeniul public al municipiului Bucuresti. El nu este intr-un domeniu privat al statului ca sa pot sa il administrez eu sau ministerul", a explicat managerul situatia spitalului pe care il conduce "In opinia mea, gaina moarta este in curtea Guvernului care trebuie sa precizeze foarte clar in reglementari problema finantarii in municipiul Bucuresti si sectoarele Capitalei. In mod normal, fiecare spital trebuie sa apartina unei entitati locale sau nationale", completeaza Vasile Barbu, presedintele ANPP, adaugand ca Clotilde Armand "ar fi gasit un viciu de aplicare a legii in alcatuirea bugetului"."Trebuie stabilit foarte clar cine finanteaza din partea autoritatii locale - sectoarele sau Capitala. Sau si, si. Dar atunci trebuie vazut care sunt limitele de finantare ale Capitalei, care sunt limitele sectoarelor. Aici e problema. Acum, la nivelul consiliilor se discuta bugetele, sa le elaboreze, sa le construiasca. Trebuie facuta o reglementare astfel incat Primaria de Sector sa nu mai aiba probleme cu Curtea de Conturi sau sa fie foarte clar ce obligatii are Ministerul Sanatatii ca fiind detinator al acestor spitale", a declarat Barbu.Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a scris intr-o postare pe Facebook , ca nu a taiat finantarea la cele patru spitale mari din Capitala."Nu s-a taiat nimic. In sedinta de ieri s-au trecut 4 spitale din administrarea Sectorului 1 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Stiti de ce? Pentru ca exista o decizie a Curtii de Conturi care ne spune asta", a spus Clotilde Armand.