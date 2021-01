Autoritatile nu recomanda vaccinul anti COVID-19 gravidelor. Cum isi motiveaza decizia

Sarcina

Alaptarea

Fertilitatea

La fel ca in cazul multor altor medicamente , in lipsa unor date suplimentare din studiile clinice (includerea unui numar semnificativ de gravide si femei care alapteaza in studiu),In acest moment, insa, nu se recomanda ca vaccinurile impotriva COVID-19 dezvoltate de companiile BioNTech/Pfizer (Comirnaty) si Moderna - singurele autorizate acum in UE si folosite si in Romania - sa fie utilizate in cazul femeilor insarcinate fara consultarea prealabila a medicului.In acest moment, nu se recomanda ca vaccinurile impotriva COVID-19 dezvoltate de companiile BioNTech/Pfizer (Comirnaty) si Moderna - singurele autorizate acum in UE si folosite si in Romania - sa fie utilizate in cazul femeilor insarcinate fara consultarea prealabila a medicului si fara a fi luate in considerare riscurile si beneficiile individuale.Conform informatiilor puse la dispozitie de catre producatori, nu exista pana la acest moment suficienta experienta in studiile clinice pentru a recomanda utilizarea Comirnaty si Moderna in timpul sarcinii.In studiile pe modele animale nu s-au identificat efecte negative directe sau indirecte asupra embrionului/fatului, motiv pentru care vaccinarea poate fi luata in considerare atunci cand beneficiile depasesc riscurile asupra mamei sau fatului (exemplu: personal medical expus SARS-COV-2 sau persoane insarcinate cu afectiuni preexistente care predispun la evolutie severa a COVID-19).Nu exista pana in prezent studii cu privire la administrarea vaccinurilor Comirnaty si Moderna in cazul femeilor care alapteaza si nu se cunoaste pana la acest moment daca vaccinurile sunt excretate in laptele matern, dar pozitia Agentiei Europene a Medicamentului este ca nu sunt asteptate riscuri in legatura cu alaptarea.In ceea ce priveste fertilitatea, in studiile pe modele animale nu au fost evidentiate efecte daunatoare directe sau indirecte asupra fertilitatii feminine.