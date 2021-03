Epidemiologii sustin restrictiile impuse de autoritati: "Vor diminua impactul tulpinii britanice, care va deveni dominanta in aprilie"

Varianta britanica - motivul real al noilor restrictii

Utilitatea preventiva a masurilor

Optimism legat de vaccinarea populatiei

Finalul valului trei

Totodata, specialistii afirma ca oamenii ar trebui sa inteleaga ca noile restrictii nu au fost luate pentru a ingradi drepturile nimanui, ci pentru ca, potrivit estimarilor, tulpina dominanta in luna aprilie va fi tulpina de origine britanica."Aceste restrictii, care dupa parerea mea ar fi trebuit mai demult impuse, impreuna cu campania de vaccinare sustinute, asa cum se desfasoara ea in acest moment, ne vor putea duce intr-un moment mai bun. Cand spun moment mai bun nu ma refer la numarul de cazuri cat la numarul de cazuri din terapie intensiva si numarul de decese, care este destul de crescut", a declarat pentru Ziare.com profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Specialista sustine ca Marea Britanie si Israel sunt doua state care inainte de a accelera campania de vaccinare, au mers pe ideea de a pune restrictii si au reusit, in aceste momente, sa aiba cifre mai bune."Consider ca aceste masuri vin nu sa ne restrictioneze drepturile, ci pentru a incerca sa evitam aglomerarile si situatiile in care transmiterea poate fi facuta foarte intens. Mai ales ca e vorba de o transmitere comunitara atestata, nu doar a variantelor prevalente ci si a variantei din Marea Britanie", a completat profesorul Doina Azoicai.La randul sau, conferentiarul Emilian Popovici, vicepresedintele aceleiasi societati medicale, arata ca in toate tarile unde tulpina britanica a devenit dominanta, numarul de cazuri a crescut semnificativ."Daca ne gandim la faptul ca conform proiectiilor statisticianului Valentin Parvu care nu doar ca s-au depasit, in luna aprilie varianta britanica va deveni dominanta in Romania. S-a vazut peste tot ca o data ce aceasta varianta devine dominanta numarul de cazuri creste semnificativ pentru ca ea are o transmisibilitate mai crescuta cu 20% pana la 70% fata de variantele circulante de la momentul acesta. Atunci, aceste masuri suplimentare vin sa preintampine impactul pe care cresterea il va avea. Deci vad o utilitate preventiva a acestor masuri. Ele, impreuna cu vaccinarea, vor diminua impactul pa care dominanta tulpinii britanice il va genera in aprilie", a punctat epidemiologul.In ceea ce priveste numarul de personane vaccinate in Romania, cei doi epidemiologi sunt de parere ca el trebuie sa creasca. In schimb, acestia sunt optimisti cu privire la perspectivele de vaccinare si la atingerea tintei impuse de Guvern, respectiv imunizarea a 60-70% din populatie pana in septembrie."Din cauza situatiei create de folosirea vaccinului AstraZeneca, populatia a inceput sa fie mai precauta. Insa, o data ce a fost transmis mesajul foarte clar din partea Agentiei Europene a Medicamentului sa speram ca lumea va capata incredere atat in vaccinul AstraZeneca cat si in celelalte preparate vaccinale care nu inteleg de ce nu ar fi acceptate de oameni. Faptul ca dupa 15 aprilie este anuntata utilizarea si in Romania a vaccinului Johnson and Johnson eu cred intr-o prognoza optimista", a completat profesorul Doina Azoicai.Potrivit acesteia, evolutia valului trei, prezent peste tot in lume, va avea in mod natural o descrestere."Din fericire, Romania e o tara care a facut pasi importanti in campania de vaccinare si are rezultate foarte bune", mai spune Azoicai. "Revenirea la o viata normala depinde de felul in care oamenii vor intelege sa acceseze campania de vaccinare, daca ei vor continua sa apeleze la vaccinare asa cum au facut pana acum si chiar mai mult, atunci exista aceasta perspectiva de a reveni la o viata cat de cat normala", a conchis epidemiologul Emilian Popovici.