Doar 15% din farmacisti vor sa se implice in testarea antigen. Ce spun reprezentantii farmaciilor independente despre proiectul Ministerului Sanatatii

"Sunt cateva lucruri care trebuie puse la punct. Au venit propuneri aplecate din partea colegilor din tara. Pe de-o parte, cum sa se faca aceasta testare: daca intr-o cabina sau intr-un cort in fata farmaciei sau la geam, asa cum se practica in Austria. Acestea au fost cele trei propuneri ale noastre, urmeaza sa vedem care dintre ele vor fi incluse in ordinul final si care nu", a explicat pentru Ziare.com profesorul Dumitru Lupuliasa, presedintele Colegiului Farmacistilor din Romania.Farmacistul sustine ca sunt inca multe semne de intrebare legate de testarea COVID-19 in farmacii la care nu s-a primit inca un raspuns. Iar asta in conditiile in care, teoretic, testarea ar trebui sa debuteze saptamana viitoare, conform secretarului de stat in Ministerul Sanatatii, Andreea Moldovan.Desi Ministerul Sanatatii spune ca va da kituri gratuite farmacistilor, acestia nu stiu inca in ce conditii ar putea beneficia de ele. In plus, farmacistii care si-ar dori sa se implice in proiect nu ar beneficia nici de materiale sanitare de protectie, cu toate ca ar face un serviciu pentru populatie. Atunci cand e vorba de plata lucrurile se complica ", a explicat profesorul Lupuliasa. Potrivit acestuia, o plata pe serviciu - adica per testare facuta - ar creste procentul de 15% de farmacisti interesati sa se implice la 40%."Nu ne asteptam la alt procent pentru ca am mai facut un sondaj in 2018 in legatura cu vaccinarea in farmacii, si raspundurile au fost cam aceleasi. In ceea ce priveste farmaciile de lant, n-as spune ca ele ar putea sa amenajeze mai usor spatiul pentru testare, exista aceasta temere din partea colegilor care lucreaza in farmaciile independente, dar macar sa vedem ca 10% din totalul farmaciilor sunt dispuse sa faca serviciul asta. Cred ca ar fi in sprijinul populatiei si in cel al autoritatilor", a completat presedintele Colegiului Farmacistilor din Romania.La randul sau, presedintele Asociatiei Farmaciilor Independente "Ethica", Cristina Pavel, a explicat pentru Ziare.com ca proiectul de lege a fost facut pe repede inainte, fara o ampla consultare, asa cum ar fi fost necesar."Este dificil sa asiguri niste fluxuri de lucru separate astfel incat sa nu ii pui in pericol pe ceilalti pacienti sau personalul farmaciei pentru ca sa testezi si sa revii apoi pe fluxul de eliberare e o alta problema care trebuie luata in considerare. Presupune decontaminare pe care nu poti sa o faci daca ai un pacient care este pozitiv la testare. Farmaciile, in momentul acesta, nu au infrastructura pregatita pentru a efectua testarea astfel incat ea sa se poata realiza in conditii de siguranta pentru tot ce inseamna munca din farmacie: pacienti, procedura si personal de specialitate", a explicat farmacista.Potrivit acesteia, intentia autoritatilor este aceea de a controla rezultatele autotestarii. "Cu totii ne dorim ca acest proces sa duca la rezultate maxime cu un minim de riscuri pentru toti. Si poate ca in sensul asta ar fi fost mai oportuna realizarea unui proiect pilot, pentru a identifica daca se justifica sau nu", a declarat farmacista Cristina Pavel.In ceea ce priveste farmaciile independente, acestea isi pun problema investitiilor pe care ar trebui sa le faca pentru a fi capabile sa intre intr-un astfel de proces de testare."Ceilalti pacienti ar putea avea rezerve in a mai veni la farmacie daca se desfasoara testare pentru persoanele suspecte de COVID. Trebuie sa privim problema din toate punctele de vedere. In plus, Ministerul nu a vorbit de un cost minim", a punctat farmacista, adaugand ca testarea COVID-19 se face in farmaciile din Germania sau Franta dar acolo costul testelor e suportat de casele de asigurari, ceea ce face ca si adresabilitatea sa fie mai mare.