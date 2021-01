Cum s-au pozitionat cei mai cunoscuti lideri ai Bisericii Ortodoxe Romane fata de vaccinarea anti-Covid. Cele mai transante mesaje

Ce spune Patriarhia Romana

IPS Casian: "Nu am auzit medic sa se vaccineze cu moarte"

Mitropolitul Olteniei: "Stiinta isi spune cuvantul"

Mesaje neclare referitoare la vaccinare

In acest context, o parte din liderii Bisericii Ortodoxe Romane au avut o serie de mesaje publice cu privire la vaccinare. Cei mai multi dintre acestia au transmis credinciosilor mesaje pro-vaccinare, cu foarte putine exceptii, intre care se numara Inalt Prea Sfintitul (IPS) Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.Concret, Patriarhia Romana a anuntat saptamana trecuta ca Biserica Ortodoxa Romana, ca si toate celalalte culte religioase din Romania, a primit brosura informativa "Vaccinarea impotriva COVID-19 IN ROMANIA - Gratuita, Voluntara, Sigura"."Acest material informativ a fost transmis in aceasta perioada tuturor ierarhilor din Patriarhia Romana. In acest sens, nu in altul, Biserica se implica in absolut firescul demers de informare a clericilor si credinciosilor ei cu privire la aceasta vaccinare.Optiunea pentru vaccinarea cu actualul vaccin anti-Covid trebuie sa se configureze pentru fiecare dintre noi in cadrul limpede al unei serioase, substantiale informari, nu dezinformari, evitandu-se astfel zona speculatiilor excesive si a extremelor. Doar cineva bine informat din surse sigure, credibile, validate institutional, poate lua o decizie adecvata, menita sa ii protejeze sanatatea personala si pe a celor din jur", a declarat Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane.La randul sau, IPS Casian, arhiepiscopul Dunarii de Jos, i-a indemnat pe oameni sa asculte de medici pentru ca, cu ajutorul acestora, vom putea iesi din izolare "Lasati, fratilor, interpretarile, compozitiile chimice ale vaccinului, ca tot e la moda vad, si ocupati-va de compozitia duhovniceasca a omului. Lasati medicii sa ne spuna, ca ei au studiat 6, 10, 20, 50 de ani trupul omenesc. Stiu mai bine medicii ce este vaccinul. Si de vreme ce ei se vaccineaza, nu am auzit medic sa se vaccineze cu moarte. Nu am auzit medic care sa scoata moarte.Medicul e facut sa scoata viata, preotul, viata vesnica din noi. Acesta este Iisus Hristos, care nu ne lasa sa murim in aceasta pandemie. Si le-a dat intelepciune medicilor si oamenilor sa iesim cat mai repede din izolare", le-a transmis IPS Casian credinciosilor, care le-a mai recomandat acestora sa se informeze de la medici si preoti, nu "de la persoane care nu sunt calificate in nimic".Un mesaj pro-vaccinare a transmis si Arhiepiscopul Calinic al Argesului si Muscelului, care a punctat deja ca se va vaccina impotriva noului coronavirus atunci cand va avea acest prilej, facand o recomandare similara si credinciosilor. In opinia sa, vaccinul impotriva COVID-19 trebuie sa fie vazut ca orice alt vaccin care, de-a lungul vremii, i-a protejat pe oameni de diferite boli."Nimeni, cred, n-a pus la indoiala vaccinul antigripal! Tocmai! Virusul COVID-19 are in structura lui si manifestari asemanatoare cu gripa obisnuita care bantuie omenirea. Tot asa trebuie inteles vaccinul anti-COVID-19, doar cu o exceptie, ca se constata anumite mutatii, o noua tulpina si trebuie luptat impotriva imbolnavirilor si mai ales a complicatiilor, in masa", arata mesajul transmis de inaltul Ierarh.Potrivit acestuia, cetatenii ar trebui sa asculte "de glasul specialistilor in materie de sanatate" si sa respecte masurile de protectie decise de autoritati, pentru a contribui la eradicarea cat mai rapida a pandemiei.Episcopul Husilor, Ignatie, depistat cu COVID-19 si internat anul trecut in Spitalul Elena Beldiman din Barlad a transmis de la bun inceput credinciosilor sa respecte cu strictete recomandarile autoritatilor din sistemul sanitar."Tineti cont doar de ceea ce va este comunicat oficial de catre autoritatile abilitate in gestionarea crizei, in care ne aflam, si de ceea ce spun specialistii in domeniu. Restul este doar materie toxica, care intretine inutil angoasa si dezordinea gandurilor, pentru a ne arunca in deruta manipularilor grosolane si a socurilor existentiale", a spus episcopul."Stiinta isi spune cuvantul. Dupa vaccinare lucrurile vor fi altfel", a transmis intr-un interviu acordat presei si Mitropolitul Olteniei, IPS Irineu."Noi ne-am rugat la Bunul Dumnezeu ca oamenii de stiinta sa primeasca luminare si sa realizeze un vaccin, pentru ca oamenii sa poata scapa mai usor de aceasta pandemie. Evident ca se vor realiza multe prin acest vaccin si noi ne rugam acum sa nu aiba reactii adverse", a spus IPS Irineu.Doi dintre inaltii ierarhi care nu au venit insa cu mesaje prea clare referitoare la vaccinare au fost IPS Teofan, Arhiepiscopul Iasilor si IPS Teodosie."Fiecare cu treaba lui. Noi cu agheasma, medicii cu vaccinarea. Sa ne facem fiecare treaba noastra", a transmis IPS Teofan. Intrebat daca intentioneaza sa se imunizeze impotriva noului coronavirus pentru a da un exemplu si crendiciosilor, IPS Teofan nu a oferit un raspuns in acest sens, multumindu-se sa puncteze ca "toate se intampla la randul lor. Doamne ajuta!".Controversatul IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a declarat ca nu se va vaccina impotriva COVID-19, motivand ca are o alergie si ca nu are nevoie de vaccin."Fiecare este liber sa ia o decizie, preotii neputand sa impuna acest lucru. Cel mai bine este ca fiecare sa ia o recomandare de la medicul sau si sa se ghideze dupa propria constiinta", a spus Teodosie, adaugand ca putea lua deja virusul de 100 de ori avand in vedere numarul mare de oameni de care s-a apropiat. De cele mai multe ori nepurtand masca de protectie, asa cum prevede legislatia in vigoare."Cu privire la vaccinare, noi nu spunem nici da, nici nu. Orice extremism nu este bun. Nici nu spunem vaccinati-va toti, nici nu spunem nu va vaccinati", a conchis IPS Teodosie.