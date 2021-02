Ciprian Ciucu, dupa spalarea strazilor in Sectorul 6: "Firma de salubrizare si Politia Locala nu au actionat conform discutiei"

"Saptamana trecuta am facut un exercitiu pentru spalarea strazilor din care sa invatam inainte de campania de curatenie generala pe care o vom demara in curand. Am facut acest exercitiu pe Bd. Iuliu Maniu si pe str. Valea Lunga din cartierul Militari", a scris Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook "Ce am invatat: In ceea ce priveste coordonarea intre politie, salubrist, operatorul de ridicari de masini: Firma de salubrizae si Politia Locala nu au actionat conform discutiei purtate la sedintele de pregatire, motiv pentru care vom desemna o persoana care sa preia comanda pentru toate fortele participante la actiune", a mai scris Ciucu."Printre concluzii se afla urmatoarele: Firma de salubrizare a inceput activitatea inainte sa fie eliberata partea carosabila de masini;- Firma contractata pentru relocare a venit mai tarziu decat ora stabilita si doar cu o masina in loc de doua;- Nu au fost suficiente echipamente reflectorizante pentru lucrul pe timp de noapte;In ceea ce priveste Politia Locala- Nu toti politestii locali au avut tinute corespunzatoare (uniforme);- Modul neconform de adresare (comunicare cu cetatenii);In ceea ce priveste firma de salubrizareUtilaje sunt partial necorespunzatoare, autoutilitarele cu perii sunt ineficiente:- Nu au presiune suficienta a apei pentru a spala cu jet;- Nu au turatie suficienta pentru a matura corespunzator (nu rup stratul de mazga depus si intarit); Nu au putere suficienta de aspirare a materiei maturate;- Soferii se deplaseaza cu viteza mai mare decat capacitatea utilajului de a fi eficient;- Este necesara achizitionarea de indicatoare temporare de semnalizare rutiera pt astfel de actiuni in acest fel reducand numarul masinilor de politie mobilizate la actiuni pentru semnalizare", a mai scris Ciprian Ciucu."Locuitorii raspund neasteptat de bine (sub 10% nu au raspuns solicitarii de mutare voluntara a autoturismului).* Putem realiza un rezultat foarte bun fara sa oprim traficul* La aceste interventii identificam si autoturismele abandonate, pe care le ridicam direct si le transportam in parcul auto ce va fi amenajat special daca Primaria Capitalei ne da terenul cerut cu 2 luni in urma.Acum avem formula exacta pentru calculul timpului de ridicat/mutat masini. Cunoastem:1. Nr. total auto;2. Nr. auto care trebuie ridicate/mutate (10% din Nr total auto)3. Timpul mediu pentru mutat/ridicat 1 auto;Deci:- putem calcula exact cand incepem sa ridicam/mutam, cand incepem maturat/spalat, cand recomandam sa revina in parcare - ne trebuie o procedura exacta operatiunea propriu-zisa de maturat/spalat manual si mecanizat (operatiune, utilaje, oameni)", a completat edilul.