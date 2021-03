CTP, despre protestele din Capitala: "Aceste proteste sunt, si vor mai fi, un simptom al pandemiei"

In plus, CTP spune ca la aceste manifestatii este vorba de o "propaganda protocronista, dacopata, inceputa in anii '70 sub Ceausescu"."Aceste proteste sunt, si vor mai fi, un simptom al pandemiei. Adica trebuie sa adaugam la simptomele COVID - febra, dureri de cap, tuse seaca, oboseala, pierderea mirosului si gustului - trebuie sa adaugam si aceste manifestari de strada. Ele vor avea loc cata vreme dureaza pandemia", a mai spus CTP."Deci, daca cetatenii rationali, cu bun simt din aceasta tara s-au saturat de a nu-si vedea pe cei dragi, a nu se putea imbratisa, s-au saturat sa munceasca cu masca pe fata, s-au saturat sa se fereasca tot timpul, sa traiasca in aceasta tensiune, intr-adevar greu suportabila, in care ne aflam de un an de zile, atunci, le spun ca trebuie sa se sature in continuare de toate acestea, plus si de astfel de proteste pe care le vom vedea in continuare", a mai spus el."Care este rezultatul practic? Dincolo de tot ce vedem filmat la anumite televiziuni din unghiuri avantajoase, ca sa para mai multi respectivii, in vreme ce crainicii de acolo anunta ca sunt zeci de mii de oameni... ei sunt, cum ati spus - maximum o mie au fost la cele doua mitinguri. Dar acesti insi sunt amplificati prin respectivele televiziuni, ca sa para mai amenintator ce fac acolo, sa para ca sunt foarte multi", a completat gazetarul.