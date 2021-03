Cum caracterizeaza liderul deputatilor USR PLUS partidul AUR: "Un accident al politicii romanesti, un partid extremist. PSD il legitimeaza in fiecare zi"

PSD legitimeaza AUR in fiecare zi

"AUR este un accident al politicii romanesti , un partid extremist care si-a construit toata campania anul trecut intr-o perioada grea pentru romani si pentru toata lumea, pana la urma, si-a construit o imagine pe mesaje extremiste, pe mesaje conspirationiste. Prin mesajele astea, cu siguranta, au pe constiinta niste oameni pe care nu i-au indemnat sa aiba grija de sanatatea lor si a celor din jur si acest partid extremist a ajuns in Parlament si se manifesta ca pe maidan. Pana la urma, la ce ne putem astepta la niste extremisti condusi de un fost sef de galerie?", a sustinut Ionut Mosteanu, la Palatul Parlamentului.Potrivit acestuia, "problema mai mare" este ca PSD "legitimeaza AUR in fiecare zi" "Problema mea mai mare este cu PSD, un partid care face parte si dintr-un grup mare european, un partid care spune ca e un partid responsabil, insa un partid care legitimeaza in fiecare zi acest partid extremist prin legatura stransa pe care o au in Parlament", a afirmat liderul deputatilor USR PLUS.Mai multi parlamentari AUR l-au admonestat miercuri, pe holurile Palatului Parlamentului, pe ministrul Justitiei, Stelian Ion, in timp ce sustinea o conferinta de presa alaturi de liderul USR, Dan Barna . Deputatul AUR Dan Tanasa i-a reprosat ministrului, pe un ton foarte ridicat, o serie de aspecte legate de desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie. El a adresat, totodata, o serie de jigniri mai multor deputati USR, printre care Ionut Mosteanu si Bogdan Rodeanu.