Lucian Bode, despre degajarea de fum de la Institutul Marius Nasta: "Nimeni nu a avut de suferit. Astept un raport"

Ancheta la ISU Constanta incepe azi

"Pacientii au fost mutati preventiv in alta locatie , asteptam raportul si vom spune exact ce s-a intamplat acolo. Nimeni nu a avut de suferit", a explicat Lucian Bode."Eu monitorizez cu atentie evolutia procesului de vaccinare a tot ce inseamna angajati ai MAI. 17.000 de angajati erau deja vaccinati saptamana trecuta cu prima sau cu a doua doza. Ma intereseaza ca angajatii MAI sa fie angajati intr-un numar cat mai mare, evident, cei care si-au exprimat dorinta de a fi vaccinati", a declarat Bode.Legat de situatia de la Constanta, Bode a anuntat ca va incepe ancheta disciplinara a trei ofiteri implicati in tragedia de acolo. Reamintim ca o femeie a murit in urma unui incendiu, aruncandu-se de pe geam, insa pompierii nu au reusit sa o salveze.Totodata, Bode a anuntat ca unul dintre cei trei si-a depus actele pentru pensionare.