Ministrul de Interne da detalii despre lucrarile la Autostrada Transilvania: "Pe 70 de kilometri se va lucra efectiv in 2021"

Stadiul lucrarilor pe unele tronsoane

Poarta Salajului - Nusfalau

Bode a mai anuntat ca 62 de firme s-au aratat interesate de contractul pentru tronsonul Poarta Salajului - Nusfalau, in valoare de 1 miliard de euro. Bode adauga ca, desi nu mai este ministru al Transporturilor, "monitorizeaza cu atentie" situatia lucrarilor si "nu are nicio rezerva" sa discute cu titularul portofoliului despre acest subiect.Intrebat vineri, intr-o conferinta de presa la Salaj , ce date are despre problemele legate de exproprieri pe unele tronsoane ale autostrazii Transilvania, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, fost ministru al Transporturilor, a prezentat, stadiul lucrarilor pe unele tronsoane, precizand ca este vorba despre date oficiale."Am fost convins ca sunteti preocupati de autostrada Transilvania toti si, dincolo de preocuparile firesti legate de activitatea MAI, cu totii ne dorim, cetateni ai judetului Salaj, ca autostrada Transilvania sa devina o realitate cat mai curand posibil. Si, in aceste conditii, m-am documentat inainte de a veni aici, discutand cu fostii mei colegi din compania de drumuri si o va dau cateva date pe care mi le asum si ele pot fi transmise fara nicio rezerva, pentru ca sunt din surse oficiale, nu sunt opinii ale fostului ministru", a afirmat Lucian Bode, deputat de Salaj.Bode a marturisit ca a primit "replici, discutii, unele directe, altele mai pe la colturi", din partea tuturor politicienilor din Salaj, inclusiv din partea unor prieteni din PNL , dupa ce a afirmat, anul trecut, ca anul 2021 a fi anul constructiei autostrazii Transilvania.El a explicat care este stadiul lucrarilor pentru unele tronsoane ale acestei autostrazi unde au fost semnate contracte, aratand ca "pentru toate cele cinci contracte sunt create toate conditiile pentru ca lucrarile sa se desfasoare, vorbim de 70 kilometri de autostrada din autostrada Transilvania, unde se va lucra efectiv in anul 2021".Lucian Bode a mai afirmat de asemenea ca, pentru tronsonul de 41 de kilometri Poarta Salajului - Nusfalau, proiect care care include tunelul Meses estimat la un miliard de euro inclusiv TVA, exista 62 de operatori care s-au aratat interesatii de contract."Poarta Salajului - Nusfalau, pe data de 16 noiembrie 2020 am demarat licitatia. Pe 19 februarie se vor depune ofertele. (...) Este foarte important ca au fost solicitate informatii pentru a participa la aceasta licitatie cu precalificare, din partea a 62 de operatori, deci interesul este enorm pentru realizarea acestei lucrari , valoarea este de aproape un miliard de euro, TVA inclus. Dincolo de complexitate, interesul este enorm pentru acest tronson de autostrada. Probabil cei 62 de operatori care au cerut informatii se vor asocia si vom avea 10-15 oferte, sunt convins ca peste 10 oferte vom avea pentru acest obiectiv", a spus Lucian Bode."Precalificarea inseamna ca primii 6 sunt selectati pe baza experientei in tuneluri realizate in UE, pe tot ce inseamna executia de poduri, cifra de afaceri. Cifra de afaceri pentru o companie care vrea sa participe aci este de un miliard de euro. Nu sunt multe companii in Europa care pot participa la o astfel de licitatie. (...) In minim 6 luni, fara contestatii, am putea avea un contract de proiectare si executie pentru tronsonul Poarta Salajului Nusfalau inclusiv tunelul; eses", a afirmat fostul ministru al Transporturilor.In contextul in care a facut publice date despre situatia lucrarilor, fostul ministru a marturisit ca este interesat in continuare de domeniul condus acum de Catalin Drula "Eu, chiar daca am plecat din fruntea Ministerului Transporturilor, monitorizez cu foarte mare atentie ce se intampla acolo si nu am nicio rezerva sa am discutii cu domnul ministru al Transporturilor, cu domnul Drula, daca lucrurile nu vor evolua in ritmul pe care vi l-am prezentat aici, dar nu am niciun element sa spun ca nu se va intampla asa", a adaugat Lucian Bode.