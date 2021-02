Medicul Marius Geanta, despre cum va arata finalul pandemiei de coronavirus: "Pentru a detine controlul, trebuie sa folosim la capacitate maxima testarea"

"Ca in Noua Zeelanda, in aceste zile, unde a fost instituit un lockdown de nivelul 3 (oamenii pot iesi din casa doar pentru activitatile esentiale) in capitala Aukcland, dupa ce a fost identificat un caz de Covid-19 de origine necunoscuta", a explicat Marius Geanta pe Facebook "Ati inteles bine: un caz identificat de Covid-19 a condus la un lockdown strict al Capitalei, pentru cel putin o saptamana. Proba de virus este in curs de secventiere genomica, iar datele vor fi utilizate de autoritati pentru a decide asupra masurilor de sanatate publica", a scris acesta."In urma cu 2 saptamani, Auckland a fost din nou in lockdown pentru 3 zile, dupa identificarea tulpinii B.117 la cei 3 membri ai unei familii", a mai spus medicul."Care este lectia pe care trebuie sa o invatam si, deja, sa ne gandim cum o implementam? Vaccinarea va contribui semnificativ , in timp, la scaderea numarului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Dar, pentru a detine controlul si pentru a tinde catre finalul pandemiei, trebuie sa folosim la capacitate maxima si in scop preventiv testarea (rapida, PCR, secventierea genomica), dar mai ales datele. Pentru asta, trebuie sa avem un plan, organizare si responsabilitati clare", a continuat el."In orice alta situatie, nu vom face decat sa prelungim pandemia si, implicit, frustarea de a ramane departe de normalitate, orice ar insemna asta pentru fiecare dintre noi", a conchis Marius Geanta.