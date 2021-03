Prefectul Capitalei, despre posibile noi restrictii: "Asteptam in cursul zilei de maine sa se ia decizii la nivel guvernamental"

Noi nu avem o comunicare cu INSP

Monitorizarea fluxului si numarului de pasageri

Intrebat despre faptul ca DSP sustine ca a transmis analiza de risc , acesta a precizat ca a vazut in Institutia Prefectului o serie de masuri, insa fara analiza de risc a DSP Bucuresti, masuri care incalcau un ordin comun al Ministerului Educatiei si al Sanatatii cat si alte prevederi legale."In momentul de fata sunt in pregatire atat o hotarare de Guvern, cat si o sedinta CNSU. Nu vor fi la fiecare sector decizii separate . Noi asteptam in cursul zilei de maine sa se ia decizii la nivel guvernamental, o hotarare de Guvern si la nivel de CNSU pe care noi le vom implementa imediat. Sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta ar trebui sa fie maine si imediat dupa aceea, daca noi trebuie sa implementam masurile, vom face imediat dupa sedinta de CMBSU. Printre propuneri sunt si propuneri care vizeaza nu numai Bucurestiul, ci si o parte din judetul Ilfov. De aceea acolo ar trebui sa luam decizii si pe zona respectiva si da, asa cum am mai spus, Bucurestiul reprezinta un pol economic si demografic foarte important si Guvernul este foarte interesat de soarta acestei zone", a afirmat miercuri Alin Stoica."De la INSP, noi nu avem o comunicare cu INSP. Urmeaza sa primim o analiza, insa ceea ce ne tine acum pe noi pe loc, Institutia Prefectului, sunt demersurile de la nivelul guvernamental si CNSU si noi urmeaza sa aplicam deciziile care vor fi luate acolo. Am trimis astazi solicitarea catre DSP sa ne transmita informatiile pe care le-am solicitat inca de alataieri. Nu stiu de ce intarzie. Intrebati-i pe dumnealor. Cele 48 de ore, termenul de convocare pentru CMBSU, s-ar calcula din momentul in care am avea analiza facuta. Lipsesc datele respective pentru ca noi sa putem sa formulam niste puncte de vedere mai fundamentate pe niste date, dar nu ne blocheaza la momentul acesta o analiza a DSP", a mai spus Stoica.Chestionat despre faptul ca DSP Bucuresti sustine ca a trimis marti analiza de risca si ce ar mai astepta concret de la Directia de Sanatate Publica, Alin Stoica a raspuns: "Eu nu am vazut analiza de risc aici in Institutia Prefectului"."Am vazut o serie de masuri propuse si in masurile respective nu exist ao analiza de risc, iar unele dintre ele contravin unui ordin comun al Ministerului Educatiei si Sanatatii prin care a fost permisa activitatea fizica in scoli. Sau sunt in contradictie cu alte prevederi legale - de exemplu acea norma prin care sa se calculeze numarul de persoane care pot fi in acelasi timp intr-un spatiu comercial, dumnealor propunand un spatiu de 4 metri, legal este de 7 metri si, dupa cum am explicat si altadata, daca asiguram distantarea de 2 metri fata de fiecare persoana, ar trebui de fapt sa avem 13 metri pastrati. Le-am cerut sa precizeze. Am trimis o adresa prin care le-am cerut sa revina asupra lor", a explicat prefectul Capitalei.Alin Stoica a mai precizat ca printre propunerile pe care le-a cerut marti din partea membrilor Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta se numar suplimentarea fluxurilor de vaccinare, cat si monitorizarea fluxului si numarului de pasageri in mijloacele de transport ale STB."Au fost propuneri de la membrii CMBSU de exemplu de suplimentare a fluxurilor de vaccinare si vom tine cont de lucrul acesta. Au fost propuneri pentru mijloacele de transport in comun ale STB in asa fel incat sa existe niste fluxuri si monitorizarea numarului de pasageri care sunt la un anumit moment intr-un autobuz si tinem cont si de lucrul acesta. Avem o discutie cu STB ca sa vedem cum putem sa ii ajutam sa le implementeze", a conchis prefectul Bucurestiului.