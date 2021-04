Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis, despre proteste: "Sunt justificate"

"Timisoara iese din carantina cu un numar al cazurilor mai ridicat decat atunci cand a intrat in carantina, dar cu o panta descendenta care nu este data neaparat de aceasta carantina de forma, ci mai degraba ca urmare a apelului pe care eu l-am facut, de a intensifica vaccinarea care in ultimele saptamani a ajuns la un nivel de 0.5% din populatia judetului in fiecare zi", a declarat Alin Nica.Potrivit acestuia, Timisul sta foarte bine la capitolul imunizare , fiind "judet campion". Nica a punctat si ca Timisoara a trecut prin cele mai dure restrictii din toate municipiile tarii."De aici si frustrarea maxima a cetatenilor, care trebuie sa suporte restrictii suplimentare", a explicat Nica.Oficialul a mai spus si ca dupa atatea luni de restrictii este nevoie de o abordare diferita a situatiei, fiind nevoie de o schimbare de arme in lupta impotriva coronavirusului.