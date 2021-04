Raed Arafat, despre inchiderea magazinelor la ora 18.00: "Din pacate nu e o masura placuta, stim acest lucru"

Despre cozile de la magazine

"Daca am fi lasat magazinele pana la ora 22.00, este interdictia de circulatie, inseamna ca e o fractura de logica aici pentru ca asta inseamna ca la ora 20.00 trebuie sa fie acasa, dar magazinele raman deschise pana la ora 22.00. Asta inseamna ca multa lume va face hartie si declaratie pe propria raspundere sa zica eu ma duc la magazin si toata masura atunci scade efectul ei. Din pacate, nu e o masura placuta, stim acest lucru. Impactul acestei masuri, a limitarii programului magazinelor si limitarii gradului de circulatie, este scontat acum a reduce mobilitatea, a reduce contactul. Bineinteles, cei care nu reusesc sa ajunga la magazin vineri seara, au ziua de sambata pana la 6 seara, au ziua de duminica pana la 6 seara. Magazinele sunt deschise, numai ca se opresc la ora 18.00 si la ora 20.00 se opreste circulatia", a declarat Arafat, conform news.ro.Intrebat despre cozile care se formeaza la magazine inainte de ora 18.00, Raed Arafat a declarat ca angajatorii pot lua unele masuri privind telemunca sau decalarea programului angajatilor."In mod normal aceasta masura este combinata cu masurile care au existat, decalarea programului de lucru. Sa existe mai multe grupe care vin la lucru, telemunca cat mai mult posibil in aceasta perioada. Eu am oameni care vin la 6.30, pleaca in jurul orei 14.30, altii care vin la ora 14 si pleaca tarziu, noaptea", a declarat Arafat.Secretarul de stat a mai fost intrebat daca exista posibilitatea de recalculare a acestor restrictii, el raspunzand ca restrictiile pot fi adaptate in functie de evolutia COVID-19."Nu iau singur (decizia de relaxare a restrictiilor - n.r.) pentru ca exista grup de lucru tehnic. Orice masura poate fi analizata dupa o perioada de timp si daca masura se dovedeste ca poate fi adaptata, se poate adapta. Acest lucru intotdeuna a fost asa. Daca exista necesitate sa adaptam spre bine, normal ca putem adapta, nicio problema", a declarat Arafat.