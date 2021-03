Ce se decide joi in legatura cu vaccinul AstraZeneca. Hotararea va fi pusa in aplicare de toate statele Uniunii Europene

Toate evaluarile se fac la nivel european

Ce inseamna evaluarea facuta de EMEA

Reactiile adverse din Romania, transmise intr-o baza internationala de date

Agentia Europeana a Medicamentului va lua joi, 18 martie, o decizie in privinta vaccinarii cu serul produs de AstraZeneca in intreaga Uniune Europeana.Daca deja multe din statele europene au luat decizia de a suspenda imunizarea cu vaccinul anti-COVID-19 produs de companie, Romania are proprii experti, din cadrul Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), care participa la analiza facuta la nivel european, a explicat pentru Ziare.com medicul Roxana Stroe, sefa ANMDMR. Verdictul de joi va fi pus in aplicare de toate statele europene , noteaza specialista, adaugand ca in urma intalnirii de luni seara, cu toate autoritatile romane implicate in campania de vaccinare anti-COVID-19, s-a decis continuarea imunizarii cu serul AstraZeneca, mergandu-se pe recomandarea din acest moment a Agentiei Europene a Medicamentului. O decizie negativa in acest sens va inseamna insa oprirea vaccinarii cu controversatul ser."Vaccinurile sunt autorizate centralizat prin decizia Comisiei Europene cu recomandarea Comitetului de Medicamente al Agentiei Europene a Medicamentului astfel incat toate evaluarile subsecvente se fac tot la nivel european cu echipe de raportori la care participa toate statele membre. Acesta e procesul de reglementare, asa se intampla", a declarat medicul Roxana Stroe. La acest proces participa si experti romani , din partea ANMDMR. "Suntem implicati in mod activ, direct, colaboram permanent nu doar prin transmitere de date si informatii de la noi din tara, ci si pe parte de evaluare si asa mai departe. Pana joi se face o analiza a datelor existente si apoi se va emite o recomandare din partea comitetului care a analizat aceste cazuri raportate la vaccinurile COVID-19. La evaluare participa si expertii romani si experti din toate statele. Nu trebuie sa ne facem griji in privinta asta, toate statele sunt conectate, iar Romania va implementa decizia EMEA", a completat Roxana Stroe.Ce presupune, de fapt, evaluarea facuta de Agentia Europeana a Medicamentului? Expertii se uita la studii, la reactiile adverse inregistrate in tarile Uniunii Europene si reiau toata documentatia din spatele vaccinului si o reverifica."Si noi primim reactii adverse, sa nu va inchipuiti ca nu primim. Ele sunt comunicate si transmise catre CNCAV si le transmitem ulterior intr-o baza de date europeana, pentru o analiza centralizata. Asta e beneficiul evaluarii comune, pentru ca se evalueaza toate datele o data si nu pe bucati, fiecare cu datele lui", a punctat sefa ANMDR.In ceea ce priveste reactiile adverse, medicul spune ca nu ar fi corecta o comparatie intre cele inregistrate in Romania si cele inregistrate in alte state europene."Depinde de nivelul de raportare, de cate persoane s-au vaccinat intr-un stat. E foarte dificil de spus daca intr-o tara se raporteaza sau nu mai mult. Ar trebui sa avem niste criterii care se aplica in mod egal si nu avem asa ceva in aceste momente. Ceea ce conteaza este ca aceste rapoarte sunt analizate de echipe de specialisti", a explicat Roxana Stroe.Decizia de a stopa vaccinarea cu serul AstraZeneca apartine, pana la decizia finala a Agentiei Europene a Medicamentului, fiecarui stat in parte. "Fiecare tara a luat o decizie, recomandarea EMA pe date stiintifice este de a continua vaccinarea. Fiecare stat a stopat sau a continuat dintr-un motiv sau altul, sunt state care continua vaccinarea si nu trebuie sa uitam beneficiile vaccinarii si gravitatea acestei patologii. Trebuie puse in balanta beneficiile cu riscurile inca nedemonstrate ale acestor reactii adverse. O sa vedem ce se concluzioneaza si care va fi verdictul", a conchis sefa Agentiei Medicamentului.