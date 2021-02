VIDEO Medic de familie, explicandu-le elevilor despre COVID in cadrul programului "Scoala Altfel": "Este o arma biologica"

Nu stiu daca e bine sa facem stiinta la televizor

Medicul de familie Dan Gavrilescu a spus ca "acest virus Sars-Cov-2 este fratele mai mic al lui Sars-Cov1. E un virus modificat in laborator de mana criminala a omului si folosit ca arma biologica". Ulterior, Colegiul Medicilor din Romania a anuntat ca face o ancheta in acest caz."Nenorocirea care este? El a fost folosit intr-un razboi complicat, economic. Este o mare afacere in spatele acestei pandemii. Un razboi economic care sa loveasca in economiile puternice. Anul trecut toti au dat inapoi in afara de China, care s-a redresat repede si acum este cea mai mare putere economica. O afacere mare cu vaccinurile, in care s-a investit foarte mult si banii trebuie recuperati. Deci practic traim intr-o minicuna indusa prin televizor", a mai afirmat acesta in videoclip. Clipul a fost sters , inca medicul a publicat o fotografie cu "lectia".In cadrul unui jurnal de la Digi24, medicul a explicat ca a incercat sa aiba un dialog cu elevii, mai ales ca erau trecuti de varsta majoratului."Nu stiu daca e bine sa facem stiinta la televizor, e multa politica", a mai spus medicul.