INTERVIU Medic roman in Marea Britanie, despre infectia cu noua tulpina: "Toata lumea are de suferit si totul este dat peste cap"

Anglia a luat o serie de masuri. De pilda, suntem in al treilea lockdown inca din 30 decembrie. Si, desi scolile urmau sa se redeschida de la jumatatea lunii februarie, inca nu stim daca se va intampla asa. In Anglia, autoritatile revizuiesc lockdown-ul in mod periodic. Astfel ca se pare ca nu vom iesi din el asa cum s-a zis initial . In rest, sunt deschise doar supermarketurile si farmaciile. Restaurantele sunt si ele inchise, functioneaza strict pentru livrari. De asemenea, nu ai voie sa te intalnesti cu nimeni in afara de persoanele cu care stai in casa.Spre exemplu, din 15 februarie se va introduce carantina institutionalizata pentru toate persoanele care vin in Marea Britanie. Pana acum, cine intra in Marea Britanie trebuia sa se izoleze acasa timp de doua saptamani. Completa un formular in care lasa adresa la care se izoleaza si asta era tot. Acum, in schimb, va fi necesara intrarea in aceasta carantina institutionalizata, la hotel. Autoritatile au introdus totusi posibilitatea ca aceste persoane care vin din afara Marii Britanii sa faca un test, pentru a iesi din izolare dupa cinci zile. Testul costa 165 de lire, cu rezultatul in 24 de ore.Noi trimitem testele COVID pentru pacientii care se interneaza in spital , fie ca sunt internati prin serviciul de urgenta, fie ca sunt internati planificat, catre laboratoare. Sunt situatii in care primesti rezultatul in doua ore, dar sunt si situatii in care primesti rezultatul intre 48 si 72 de ore. Insa ceea ce e de punctat e ca noi stim strict ca pacientul este COVID negativ sau COVID pozitiv. Nu se precizeaza daca este infectat cu o anumita tulpina.Sunt trimise catre laboratoarele care fac secventiere , insa datele nu se comunica si catre noi. De pilda, la mine in spital nu se face secventiere. In Anglia exista un consortiu pentru genomica COVID-19 care cuprinde NHS (sistemul medical de stat britanic, n.red.), agentiile de sanatate publica, si multe alte institutii academice. Si exista o retea de centre pentru secventiere. Sunt anumite centre care se ocupa de asa ceva, nu laboratoarele din spitale.In pandemie a suferit toata lumea si totul a fost dat peste cap. Problema cu pacientii este ca, pe de-o parte, multora le-a fost frica sa vina la spital, s-au prezentat mai tarziu decat a trebuit. Pe de alta parte, multi dintre cei care s-au prezentat la spital nu reprezentau o prioritate pentru ca prioritari erau pacientii cu coronavirus care au ocupat foarte multe saloane.Multe proceduri, tratamente si chiar operatii au fost amanate sau anulate pentru ca salile de operatii si anumite saloane au fost transformate in sectii de terapie intensiva. In acest fel au fost pacientii afectati. Oncologia a continuat sa functioneze dar am operat intr-un spital privat pe care NHS-ul il plateste, pentru ca terapia intensiva de la noi este ocupata de pacienti cu coronavirus si nu ii putem amesteca. Statistic, unul din patru pacienti oncologici moare daca ia COVID. Acum, operam la spitalul nostru de baza si ce e de terapie intensiva, trimitem acolo, la spitalul privat cu care s-a facut contract.S-a facut o reprioritizare a acestora, in cauza situatiei curente. Unele cazuri au fost tratate cu chimioterapie, altele cu tratament hormonal, in cazul specialitatii mele - ginecologia oncologica. Pacientii oncologici au suferit in sensul ca li s-a schimbat tratamentul sau li s-a amanat operatia. Cancerul e cancer, trebuie sa faci ceva pentru el. Nu poti amana pacientul la nesfarsit, insa dintre toti pacientii, cei cu cancer au fost vazuti cel mai mult de medici in perioada asta.Pana acum au fost vaccinati peste 12 milioane de oameni. Nimic nu este doar alb si negru, situatia este foarte complexa, cu repercusiuni, nu numai financiare ale diferitelor businessuri. Ci sunt repercusiuni cu privire la sanatatea publica si la sanatatea mentala. Am vazut ca se redeschid scolile in Romania. In Anglia, spre exemplu, scolile sunt deschise pentru copiii ai caror parinti detin profesii esentiale. Si nu sunt deschise toate scolile publice, ci doar cateva, iar copiii au fost regrupati. Spre exemplu, baietelul meu merge la o scoala privata si scolile private nu s-au amestecat cu alte scoli, dar au continuat sa fie deschise. Li se ia temperatura in fiecare zi cand merg in scoala, daca a fost diagnosticat un caz de coronavirus, trebuie sa se izoleze acasa. Daca infectia ajunge sa fie oarecum controlata si lumea se vaccineaza si rata de infectiozitate scade, e bine sa se redeschida si scolile.