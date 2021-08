Explicația pentru temperaturile extreme din Europa. Climatolog: "România e la marginea valului de căldură"

Temperaturi record în Italia - aproape 49 de grade Celsius

Incendii de vegetație și în viitor

"Noi am fost la marginea valului de căldură care a staționat deasupra sud estului Europei. Acel val de căldură a lăsat loc următorului val, acesta, care acum e centrat pe sudul Europei dar mai spre centrul bazinului mediteranean și spre vestul bazinului mediteranean", a explicat pentru Ziare.com Roxana Bojariu.Potrivit acesteia, și în acest caz noi suntem tot oarecum la marginea cupolei de căldură."De aceea, chiar dacă am avut persistență în valul acela care a atins Grecia și vestul și sudul Turciei care au avut cel mai mult de suferit, n-am avut temperaturi foarte ridicate deși am atins 41 de grade Celsius.Oricum, nu am ajuns la 45 - 46 sau peste 47 de grade Celsius cum s-au atins în Spania", a completat climatologul.Explicația, arată specialista, e dată de un transport de aer dinspre nordul Africii care pompează o masă mult mai caldă de aer. Din acest motiv sunt temperaturi foarte mari."În sudul Italiei am văzut că într-o localitate din Sicilia e un record, respectiv 48,8 grade Celsius", susține Bojariu.Valurile de căldură sunt un fenomen tipic pentru sezonul cald și, mai ales, pentru sudul Europei."În această vară persistența și intensitatea lor este mai mare decât în mod obișnuit. Se leagă și de ceea ce s-a întâmplat în emisfera nordică.E un record care se pare că nu ar fi fost atins fără contribuția încălzirii globale. În viitor, valurile de căldură vor fi din ce în ce mai frecvente, mai persistente și mai intense. Or asta favorizează inclusiv incendiile de vegetație", a completat Roxana Bojariu.Luna septembrie vine însă cu vești bune. Vor mai fi valuri de căldură, dar acestea nu vor mai fi la fel de intense ci se vor mai estompa."Spre mijlocul săptămânii se mai răcește, dar săptămâna viitoare s-ar putea să se mai încălzească. O dată cu venirea toamnei, aceste valuri de căldură se vor mai estompa", a conchis climatologul.