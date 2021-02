Ce tipuri de servicii funerare ai la dispozitie? Afla cum sa-ti usurezi munca!

In functie de bugetul familiilor indoliate, acestea pot apela la diferite tipuri de pachete funerare. Majoritatea contin urmatoarele: sicriu prevazut cu toate cele necesare, imbaiere, spalare si imbracare a persoanei decedate, doctor care sa constate decesul la fata locului, obtinerea certificatului de deces. Mai mult, pachetele funerare pot contine si pachete care se ofera de pomana celor care vin la inmormantare, dar si lumanari si cruci inscriptionate cu numele defunctului.Cele 2, 3 zile, in care are loc priveghiul reprezinta ragazul pe care oamenii il mai au la dispozitie pentru a-si lua ramas bun de la cei care le-au fost alaturi. Serviciile funerare includ si toate cele necesare pentru un priveghi conform traditiei. Este momentul in care linistea se lasa peste intreaga casa, iar oamenii mediteaza asupra sensului vietii, dar si la ceea ce se intampla dupa trecerea in nefiinta.In ceea ce priveste transportul sicriului de acasa pana la biserica, iar apoi pana la cimitir, cel mai bine este ca familiile indoliate sa apeleze la serviciile de specialitate pe care le au la dispozitie. Masinile pe care le vor folosi sunt conduse de persoane care sunt obisnuite cu astfel de situatii si care stiu exact cum sa sofeze in ritmul cortegiului.In cazul in care o anumita persoana si-a gasit sfarsitul intr-o alta tara, familia acesteia trebuie sa se ocupe de tot procesul de repatriere. Firmele de pompe funebre au grija si de acest lucru, stiind exact ce trebuie sa faca pentru a aduce in Romania defunctii: incepand de la obtinerea documentelor necesare si pana la transport, toate sunt incluse in pachete speciale.Coroanele funerare sunt utilizate in general in semn de respect pentru amintirea persoanelor care si-au pierdut viata si au mesaje pline de recunostinta, dar si de regrete. De la o firma specializata in pompe funebre, oamenii pot cumpara inclusiv astfel de coroane: ele pot fi realizate din flori naturale, la alegere sau din flori artificiale, pentru a rezista cat mai mult timp!Fiind in cunostinta de cauza cu serviciile funerare pe care le pot obtine, atunci cand este momentul, oamenii vor sti cum sa actioneze in cele mai dificile clipe din viata lor. Moartea este un fenomen natural, care nu iarta pe nimeni si toata lumea merita sa aiba parte de o inmormantare crestineasca!