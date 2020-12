Ce trebuie sa ai in vedere atunci cand cumperi bijuterii din aur

Fii la curent cu pretul gramului de aur.

Verifica greutatea.

Verifica puritatea.

Cauta oferte si reduceri.

Astazi, bijuteriile din aur se pot achizitiona atat din magazinele fizice, cat si din cele din mediul online, cum este Sabion , gasindu-se intr-o varietate de forme si modele, dupa gustul si buzunarul oricarui client.Cu toate acestea, intr-o lume in care consumul de aur este atat de frecvent, multi dintre cumparatori inca nu stiu ce sa ia in considerare cand fac o asemenea achizitie. Daca si tu planuiesti sa cumperi o bijuterie din aur si vrei sa fii sigur ca primesti cea mai buna oferta pentru investitia ta, iata ce trebuie sa ai in vedere:In primul rand, asigura-te ca vei cumpara bijuteriile din aur de pe o platforma autentica, ce respecta toate regulile guvernamentale. Urmatorul lucru este sa verifici pretul actual al aurului pe gram inainte de a merge la magazin sau de a face o achizitie online. Asigura-te ca verifici nu numai unul, ci mai multe site-uri web pentru a cunoaste pretul corect al aurului. Desi poate varia putin pentru bijutieri diferiti, precum si pentru diferite state, diferenta va fi minora.Costul, precum si durabilitatea unei piese din aur, sunt direct afectate de greutatea sa. Bijuteriile din aur sunt in general masurate in grame. Cu cat are mai multe grame, cu atat mai scumpa va fi bijuteria. De asemenea, piesele din aur mai groase si mai grele pot rezista daunelor ce pot surveni atunci cand sunt utilizate zilnic, asadar sunt mai durabile.Multi bijutieri adauga adesea pietre pretioase pieselor lor, ceea ce poate creste cu mult valoarea acestora. Dar trebuie sa stii ca pretul diamantelor si altor pietre pretioase trebuie adaugat separat. Aceasta este o consideratie esentiala inainte de a cumpara articole din aur.Urmatorul pas este de a verifica puritatea aurului din bijuteria dorita. Cea mai buna metoda este de a gasi semnul distinctiv pe piesa. Pe orice bijuterie din aur este notat numarul de carate, care incepe de la 10K si continua cu 14K, 18K, 22K sau 24K. De asemenea, langa numarul de carate trebuie sa gasesti numarul ce indica puritatea aurului: 585-14K, 750-18K, 999-24K. Aceste numere se refera la proportia reala a aurului folosit la realizarea piesei (din 1000 de parti de aliaj, 585, 750 si 999 sunt parti din aur pur).Tariful aurului se schimba in anumite ocazii si anotimpuri. Cel mai bine este sa faci o astfel de achizitie atunci cand gasesti preturi cat mai joase. De asemenea, majoritatea magazinelor de bijuterii ofera reduceri speciale in ocazii precum Craciunul, Black Friday, Valentine's Day, etc. Asadar, cauta diverse reduceri disponibile online sau offline pentru a face o achizitie cat mai convenabila.