Zonele din Romania cel mai puternic afectate de COVID-19: municipul Bucuresti se mentine in top

In total, de la inceputul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate 757.676 de cazuri de COVID si 703.966 de pacienti au fost declarati vindecati.Potrivit raportului intocmit de autoritati , municipiul Bucuresti se mentine in top, ca fiind zona cu cele mai multe cazuri depistate in 24 de ore, cu 379 de noi imbolnaviri. In top se mai regasesc judetele Timis, Maramures, Iasi, Cluj si Brasov.Alba 51Arad 53Arges 30Bacau 45Bihor 38Bistrita-Nasaud 24Botosani 35Brasov 111Braila 16Buzau 15Caras-Severin 23Calarasi 19Cluj 109Constanta 94Covasna 10Dambovita 43Dolj 90Galati 78Giurgiu 13Gorj 44Harghita 30Hunedoara 89Ialomita 16Iasi 112Ilfov 79Maramures 106Mehedinti 8Mures 61Neamt 42Olt 28Prahova 48Satu Mare 52Salaj 29Sibiu 58Suceava 81Teleorman 41Timis 234Tulcea 9Vaslui 34Valcea 19Vrancea 25Mun. Bucuresti 379Cazuri noi nealocate pe judete 29