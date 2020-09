Cea mai buna ciclista de anduranta din Romania a fost condusa pe ultimul drum. "Sa pedalezi printre stele, sa urci si sa cobori printre ele"

"Draga Cristina, ai plecat de la noi prea devreme, sa pedalezi printre stele, sa urci si sa cobori printre ele"

Provocarile, un hobby pentru Cristina

Ultima tura. Doar Cristina si bicicleta ei verde. O cursa care s-a terminat cu 15 kilometri mai repede decat trebuia.

Marsul tacerii pentru Cristina

Cum a avut loc accidentul

Asa incepe scrisoarea adresata Cristinei de pe blogul " Pedalez, deci exist! ", pe care nu o va citi niciodata din cauza tragicului accident.Povestea celei mai bune cicliste a inceput acum 5 ani si jumatate, cu o tura de 200 de kilometri, pana in Bulgaria si inapoi, cand inca era la inceput."Cristina, inca invatai sa schimbi vitezele la bicicleta", dupa cum se arata in postarea de pe blog.Cristina Berna a parcurs primele brevete si a mers la Paris-Brest-Paris, in premiera pentru ciclismul din Romania. A participat la London-Edinburgh-London in 2017 si in cei 5 ani nu a ratat niciun brevet sau tura de anduranta din Romania. A parcurs peste 21.000 de kilometri si a obtinut 4 titluri de Super Randonneur si 2 titluri de Ultra Randonneur.A fost prima ciclista din Romania care a obtinut titlurile supreme din ciclismul de anduranta, oferite de Audax Club Parisien si Les Randonneurs Mondiaux: Randonneur 5000 si Randonneur 10000.Cristina Berna nu a putut sa reziste niciodata in fata unei noi provocari, astfel ca nu a trecut mult pana a inceput sa faca trasee singura. Trasee deloc usoare, cum ar fi Transalpina si Transfagarasan, pe care a ajuns sa le faca, de-a lungul timpului, in 50 de ore.Pedaland singura pe soselele alpine, Cristina a facut fata intalnirii cu ursul, la cascada Balea, la ora 2 noaptea, o poveste pe care a promis ca o va scrie, dar nu a mai apucat. Niciodata nu s-a gandit ca nu ar mai avea timp.Cristina a plecat pe ceea ce urma sa fie ultima ei tura pe Bianchi, bicicleta ei verde, fara sa mai fie nimeni alaturi."Ultima ta tura din aceasta categorie, Banat Mountains Epic, unde ai plecat tot singura, pentru ca ai dorit sa iti demonstrezi ca poti sa parcurgi astfel de trasee doar tu cu tine insati pe bicicleta ta verde, Bianchi, ai terminat-o din pacate cu 15 km inainte de sosire, dupa 50 de ore din cele 60 de ore avute la dispozitie. Din pacate, pentru ca restul va continua dincolo de nori, pe inaltimi si mai ametitoare decat cele de pe Pamant", se mai relateaza in postarea de pe blog.Apropiatii Cristinei i-au organizat un mars al tacerii, fiind condusa pe ultimul drum. Participantii au mers, indurerati, pe biciclete, cu cosuri cu flori albe prinse de ghidoane.Mai mult, si-au propus sa realizeze un monument simbolic in amintirea celei mai bune cicliste de anduranta din Romania, care sa fie amplasat chiar in locul in care s-au derulat ultimele ei clipe pe Pamant. Ar urma sa fie o bicicleta alba, cunoscuta in lumea ciclismului drept "Ghost bike". Aceste biciclete vopsite complet in alb sunt adesea plasate in locurile in care ciclistii si-au pierdut viata, scopul fiind sa le reaminteasca participantilor la trafic ca nu sunt singuri si ca trebuie sa imparta soseaua.Anuntul tragicului incident a fost facut de Iulian Ene, presedintele Asociatiei Adevaratii Veloprieteni, pe pagina sa de Facebook "A suferit un tragic accident in timp ce pedala prin Muntii Banatului, singura, asa cum alesese sa o faca aproape in tot acest an, an al pandemiei, din cauza careia si alesese ca in 2020 sa nu mai parcurga brevete pentru omologare, ci doar trasee de anduranta, singura, pentru a-si dovedi ca este puternica", a scris Iulian Ene.Apropiatii Cristinei spun ca se pregatea pentru concursul LEL, care ar urma sa se desfasoare in anul 2021 in Marea Britanie."O femeie de 51 de ani, din municipiul Bucuresti in timp ce conducea o bicicleta pe DJ 607 B, in panta din cauza vitezei, a pierdut controlul directiei de mers si a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara condusa de un barbat de 47 de ani, din Punghina.In urma impactului a rezultat decesul biciclistei. S-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", potrivit comunicatului IPJ Mehedinti.Cei ajunsi la locul accidentului spun ca este posibil ca biciclista sa se fi dezechilibrat desi nu isi explica din ce cauza, mai ales ca panta pe care cobora nu era tata de abrupta. Femeia a cazut si s-a oprit direct sub rotile masinii.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Acesta a declarat ca nu a avut cum sa evite si ca atunci cand a vazut masina, Cristina s-ar fi speriat si ar fi scapat bicicleta de sub control.