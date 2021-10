Cum arată cea mai înaltă femeie din lume. A intrat în cartea recordurilor FOTO

O femeie din Turcia care măsoară 215,16 centimetri a fost declarată oficial cea mai înaltă persoană de sex feminin în viaţă de Guinness World Records, informează DPA/PA Media miercuri.

Statura atinsă de Rumeysa Gelgi este rezultatul unei afecţiuni numite sindromul Weaver care, printre altele, determină o creştere accelerată.

"Fiecare dezavantaj poate fi transformat într-un avantaj pentru tine, aşa că acceptă-te aşa cum eşti, fii conştient de propriul potenţial şi fă tot ce poţi", a declarat tânăra de 24 de ani.

Este pentru a doua oară când Gelgi a reuşit să doboare un record mondial, după ce a fost declarată cea mai înaltă persoană adolescentă în viaţă în 2014. De atunci, ea a folosit această platformă pentru a susţine alte persoane diagnosticate cu afecţiuni rare.

În cea mai mare parte a timpului, ea foloseşte un scaun cu rotile, deşi poate merge cu ajutorul unui cadru.

