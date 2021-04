40% rata de vaccinare in Cluj-Napoca, cea mai mare din tara. Rata de incidenta a cazurilor noi a scazut intr-un timp record

Ca atare, restrictiile au fost partial ridicate . Magazinele si terasele raman deschise in fiecare zi pana la ora 21, insa circulatia intre ora 22 si 5 dimineata este restrictionata in fiecare zi."Oamenii au constientizat pericolul si au tratat problematica si respectarea masurilor cu mai multa responsabilitate, dar trebuie sa avem in vedere ca in tot intervalul de calcul a ratei am avut doar masuri suplimentare de restrictii care si-au spus cuvantul", a declarat Tasnadi Szilard, prefectul judetului Cluj pentru Digi 24. Procentul de vaccinare in Cluj-Napoca este in continua crestere dupa deschiderea centrului drive-thru unde sunt imunizati zilnic in jur de 1.000 de oameni. In plus, aici este programat un maraton al vaccinarii intre 14 si 16 mai, la fel si in Targu Mures si Iasi.Un eveniment similar este asteptat in Bucuresti , in 7-9 mai, iar pe 29 aprilie, in Piata Constitutiei se va deschide un centru drive-thru in Capitala.