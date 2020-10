ANM: Ceata densa si vant puternic in mai multe judete din sudul tarii

Astfel, pana la ora 9:00, in zona de munte a judetelor Gorj, Valcea, Caras-Severin si Hunedoara, la peste 1.800 metri, se vor semnala intensificari ale vantului care vor depasi temporar 90 - 100 km/h, dar si ninsoare viscolita.De asemenea, pana la ora 8:00, in zone si localitati din judetele Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea va persista ceata, care va determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM