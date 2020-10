Cehia raporteaza un record de 12.000 de cazuri noi de infectare; Ucraina anunta 141 de decese in ultimele 24 de ore

Potrivit bilantului comunicat de Ministerul Sanatatii, numarul deceselor de COVID-19 a ajuns la 1.619 fata de 1.513 la raportarea din urma cu 24 de ore.Guvernul ceh se reuneste intr-o sedinta extraordinara de la ora locala 08:00 (06:00 GMT) pentru a lua in discutie situatia epidemiologica. Ministrul Sanatatii, Roman Prymula, a lasat marti sa se inteleaga ca va urma o inasprire a masurilor antiepidemice.Si Ucraina a raportat miercuri o crestere a numarului de decese in interval de 24 de ore, de la bilantul anuntat marti, 113, la 141.Potrivit consiliului de securitate nationala, au fost inregistrate 6.719 de cazuri noi de infectare, bilantul contaminarilor apropiindu-se de 316.000, dintre care 5.927 soldate cu decese.Ministrul Sanatatii, Maksim Stepanov, a spus marti ca numarul zilnic de infectari ar creste la 8.000-10.000 in saptamanile viitoare si ca, daca se va ajunge la 11.000-15.000, vor fi introduse masuri mai stricte de carantina.El a atentionat ca resursele sistemului medical vor fi depasite daca numarul de cazuri pe zi va trece pragul de 20.000.