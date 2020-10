Patru cehi au ravasit cetatile dacice: intrau cu motoarele in situri si sapau dupa comori

Judecatoria Orastie i-a condamnat pe barbati, pe 25 august, dandu-le pedepse de pana la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru furt calificat, distrugere si acces cu detectoare de metale sau utilizarea lor in zonele cu patrimoniu arheologic fara autorizatia prealabila. In plus, inculpatii trebuie sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 de zile, la Primaria Orastie sau la Primaria Beriu. Sentinta nu este definitiva, potrivit Adevarul.ro Barbatii, cu varste intre 31 si 37 de ani, au fost acuzati ca atat in luna septembrie 2015, cat si in anii anteriori, s-au dus in Cehia pentru a face sapaturi ilegale in siturile cetatilor dacice Costesti, Blidaru, Banita si Patra Rosie, dar au intrat inclusiv in incinta Ulpiei Traiana Sarmizegetusa.Procurorii au reusit sa recupereze oparte dintre bunurile arheologice furate, insumand peste 100 de piese antice."Autoritatile judiciare din Cehia au ridicat de la inculpati si au transmis autoritatilor judiciare romane medii de stocare date care confirma activitatea infractionala a inculpatilor in siturile arheologice sus mentionate. Astfel a rezultat ca din computerul inculpatului Lukas Havlik, intr-un folde intitulat RUMUNSKO au fost identificate fotografii si video filmari realizate de cei 4 inculpati in perioada 12-19 septembrie 2015 in zona siturilor arheologice sus mentionate. Sunt relevante imaginile in care apar cei patr inculpati utilizand detectoarele de metale, efectuand sapaturi neautorizate si sustragand artefactele descoperite. Tot din aceste imagini a rezultat ca la data de 15 septembrie 2015 cei patru inculpati au fost prezenti in situl arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unde au desfasurat aceleasi activitati impotriva patrimoniului cultural national. Intentia infractionala a inculpatilor a rezultat si din imaginile in care s-au fotografiat in perimetrul siturilor arheologice cu insemnele de monument istoric UNESCO si placutele de avertizare si in limbi de circulatie internationala amplasate la intrarea in aceste obiective", se arata in dosar, potrivit sursei citate.