Cei mai sângeroși criminali din istoria României. Povestea bărbatului care ucidea copii de Anul Nou

Cei mai sângeroși criminali ai României

1. Ion Rîmaru

2. Florea Rîmaru

3. Iancu Berilă

4. Vasile Tcaciuc

5. Grigore Uruc

Ion Rîmaru, considerat teroarea anilor '70, a băgat spaima în bucureșteni după ce a comis trei omoruri deosebit de grave, un omor calificat, șase tentative de omor, cinci violuri, o tentativă de viol și numeroase furturi și tâlhării.5 martie 1971. Autoritățile descopereau cadavrul unei tinere, plină de urme de mușcături. În urma investigațiilor, află nu numai că a fost omorâtă cu brutalitate, ci și că a fost violată ulterior. Ceea ce nu știau anchetatorii la acea vreme era că, o lună mai târziu, se vor confrunta cu o situație identică în sectorul 4 al Capitalei.Atunci au făcut legătura cu alte două cazuri din urmă cu un an, din 1970, al căror autor nu fusese identificat. Concluzia era una sigură, era vorba de un criminal în serie. Cum nu scăpase nimeni în viață din mâinile lui, chipul îi rămânea o enigmă. Aveau, totuși, ceva.Amprentele dentare, tocmai fiindcă avea o plăcere sadică în a mușca femeile cărora le lua viața.A continuat să comită infracțiuni fără ca anchetatorii să se apropie măcar de el. O greșeală de amator avea să îl coste viața. A scăpat o adeverință medicală lângă cadavrul unei victime. A fost ridicat din căminul studențesc al Facultății de Medicină Veterinară, fiind student în anul trei. Și-a recunoscut faptele, astfel că a primit pedeapsa cu moartea.”Chemați-l pe tata. El este de vină”. Acestea au fost ultimele sale cuvinte, spuse la 23 septembrie 1971, la penitenciarul Jilava, unde a fost executat prin împușcare.Anul 1944. Cinci femei omorâte brutal într-un singur an. Autoritățile au găsit amprente la locul tragediilor, dar nu se potriveau cu niciun set din baza de date, astfel că au rămas cazuri deschise, peste care au trecut zeci de ani fără a găsi un vinovat.Abia când Ion Rîmaru a îngrozit bucureștenii cu atrocitățile pe care le-a comis, lucrurile au început să se lege. Mai exact, amprentele lui erau identice cu cele ale criminalului din 1944. Totuși, era imposibil, vârsta nu se potrivea, cu toate că, pe lângă coincidența amprentelor, și tehnica de operare era izbitor de asemănătoare.La un an după ce Ion Rîmaru a fost executat, cadavrul unui bărbat care ar fi căzut din tren a fost transportat la Institutul de Medicină Legală. Un lucru a fost surprinzător. Amprentele lui erau identice cu ale criminalului din 1944, cel care rămăsese nedescoperit atâția ani.Abia apoi a fost pusă piesa care lipsea din puzzle. Era Florea Rîmaru, tatăl lui Ion Rîmaru.Mulți poate se întreabă de unde vine zicala ”ca berilă”. Puțini știu că a fost dată de un criminal cu sânge rece, care omora brutari în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Nu se știe de ce majoritatea victimelor erau brutari, dar a comis cel puțin 20 de omoruri, iar evenimentele se desfășurau de fiecare dată la fel. Își analiza țintele, descoperea unde își țin banii și trecea la fapte noaptea.A fost prin și condamnat la muncă zilnică pe viață, dar cumva a reușit să evadeze. Zilele de libertate nu au durat mult. S-a angajat la ucenic la o brutărie de lângă Slatina, punând la cale următoarea crimă. Autoritățile l-au găsit, totuși, la timp. Într-o noapte din anul 1947, au intrat peste el și l-au săltat, descoperind chiar și un cuțit pe care îl pregătise pentru a ucide brutarul ce îl angajase.A fost trimis din nou la ocnă, unde și-a găsit sfârșitul zilelor.Anul 1935. Un bărbat din Iași tocmai ce își cumpărase o casă nouă și se mutase de puțin timp. Într-o seară a invitat mai mulți prieteni pe la el, iar unul dintre prieteni și-a adus și câinele. Reacția animalului a fost una foarte ciudată. A zgâriat podeaua într-un loc anume până când toți și-au dat seama că este ceva în neregulă și că patrupedul vrea să arate ceva.Chiar în locul indicat de câine, proprietarul a descoperit șase cadavre, îngropate la o adâncime surprinzător de mică. Mai mult, corpurile erau de-a dreptul mutilate.Anchetatorii au dat ușor de urma fostului proprietar, Vasile Tcaciuc, care era deja arestat pentru o serie de jafuri și tâlhării.Inițial a negat faptele, dar apoi a recunoscut că, în decurs de cinci ani, a ucis nu mai puțin de 26 de persoane, inclusiv un copil, pentru a le jefui.Avea chiar și un topor special, personalizat, astfel încât să nu îi alunece din mână și să poată lovi cu toată forța.A fost scos din închisoare pentru a fi dus la locul uneia dintre crime, în scopul reconstituirii. Așa și-a găsit sfârșitul. Încercând să fugă, a fost ucis pe loc de focurile de armă ale polițiștilor.2 ianuarie 1985. Cerasela, o fetiță de numai 14 ani, copil al străzii, este găsită într-o centrală termică din Buzău. Trupul ei avea numeroase lovituri de cuțit, iar medicii legiști spun că decesul avusese loc în noaptea de Anul Nou.Un an mai târziu. Tot noaptea de Anul Nou. Un copil al străzii, un băiat de 13 ani, este descoperit sfâșiat de câini. În ciuda acestui aspect, legiștii descoperă că adevărata cauză a morții a fost înjunghierea, astfel că asociază metoda de operare cu cazul Ceraselei.Anul 1987. Cosmin Gruiu, un alt băiat care trăia pe străzi, în vârstă de 14 ani, fusese înjunghiat de 24 de ori.Anchetatorii au pus lucrurile cap la cap. Ucigașul acționa doar de Anul Nou. Mai mult, au presupus că nu stă în Buzău, astfel că anul următor, de Anul Nou, polițiștii au împânzit toate locurile prin care acesta ar fi putut pătrunde în oraș.Deși l-au găsit pe Grigore Uruc, un bărbat din comuna Țintași, din Buzău, era prea târziu. Făcuse deja și a patra victimă, o fetiță de 13 ani. A fost condamnat la moarte și executat la 11 iunie 1988.