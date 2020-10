Cel mai bun instructor Photoshop din lume este roman!

De unde eticheta de "expert Photoshop"?

Cum am inceput sa predau Photoshop?

Care a fost primul curs Photoshop?

De ce predau acum?

De ce nu recomanzi YouTube pentru a invata Photoshop?

De ce predau in limba romana?

Cristian Barin ocupa prima pozitie pe cuvantul cheie "Photoshop" pe cea mai mare platforma de cursuri online din lume. Udemy, companie evaluata la 2 miliarde de dolari, are peste 35 de milioane de studenti, 57.000 de instructori si peste 130.000 de cursuri publicate pe platforma.Instructorul roman exceleaza in acest mediu ultracompetitiv: are 3 cursuri Photoshop in top 12 in categoria Design, peste 220.000 de studenti i-au cumparat cursurile in limba engleza, a primit peste 30.000 de recenzii, marea majoritate extrem de pozitive, iar castigurile lui depasesc suma de un milion de dolari, dupa cum detaliaza in lux de amanunte in cartea sa Un Milion din Photoshop Acum preda si in limba romana prin materialul Curs Complet Photoshop: De la Incepator la Avansat . 24 de ore video, 200 de lectii, acces nelimitat, recenzii 100% pozitive.Dupa facultatea de contabilitate am lucrat ca agent de vanzari ca sa ma pot muta din casa parintilor. Vindeam cosmetice in Bucuresti pe o canicula apriga. Nu imi placea, castigam foarte putin si eram din ce in ce mai frustrat.Am descoperit platforma 99designs unde se publicau proiecte web design. Nu ma pricepeam la programare, dar aici nu era necesar! Clientii cereau site-ul desenate in Photoshop ... si atat! Asa am decis sa invat Photoshop pe cont propriu.Am lucrat intr-un ritm fenomenal si, pe scurt, am castigat peste $50.000 desenand site-uri in Photoshop pe aceasta platforma, lucru bine documentat intr-un interviu pe blogul oficial 99designs. Desigur ca nu am castigat aceasta suma peste noapte, ci in aproximativ 2 ani, insa primele rezultate pozitive, anume primii $1240, au venit dupa doar cateva saptamani. Am inteles ca ma pot intretine fara probleme daca folosesc Photoshop intr-un mod inteligent. Dupa cativa ani de freelancing, am infiintat o firma care concepea aplicatii Android in aria de personalizare.Cu o echipa de peste 20 de persoane, majoritatea designeri, am folosit Photoshop ca sa facem niste aplicatii excelente. Rezultatul? Peste 120 de milioane de descarcari. Photoshop mi-a schimbat viata intr-un mod in care nu imi imaginam!Suna pompos, dar asta inseamna ca am fost la un centru autorizat Adobe, in cazul meu, Pearson Vue, si am dat un examen de doua ore prin care mi-au fost testate cunostintele. Astfel am devenit Photoshop ACE, adica Adobe Certified Expert. Ma bucur ca am si titulatura de Photoshop ACI, anume Adobe Certified Instructor. Sunt singurul instructor roman cu aceasta acreditare.Predau Photoshop din 2013, folosesc programul in mod intensiv din 2010, am experienta vasta ca freelancer, iar recent am creat un curs Photoshop pentru Adobe pentru toti incepatorii care cumpara programul (acest curs nu este inca disponibil publicului larg). Pentru mine a fost o mare realizare sa lucrez cu oameni din compania Adobe in mod direct.Trebuie mentionat ca nu ma consider "varful piramidei". Exista multe lucruri pe care nu le cunosc despre program. M-am specializat pe graphic design, web design si app design. In schimb nu m-au pasionat subiecte de genul digital painting, fotografie sau retusare de portrete "high end". Continui sa invat in fiecare zi.Dupa ce am castigat zeci de concursuri de web design pe platforma 99designs in fata unor graficieni cu mult mai multa experienta, am realizat ca fac ceva diferit fata de competitorii mei. Toate tehnicile mele erau bazate pe niste concepte de genul viteza cat mai mare, simetrie, simplitate, contrast puternic, dar si lucruri de genul concentrare maxima, reutilizarea resurselor, impartirea zilei in sesiuni de lucru, si tot asa. Totusi, aceste informatii nu se regaseau in cursurile Photoshop/web design disponibile pe piata.Am urmarit tot ce se putea urmari in materie de cursuri Photoshop, insa spre surprinderea mea acei instructori, considerati de top, nu acopereau acele concepte care ma ajutau sa castig proiecte.In plus, chiar si cursurile considerate "pentru avansati" erau, de fapt, plictisitoare si prea putin concise. Cautam informatie practica, pe care o puteam utiliza imediat in proiectele mele reale. In schimb, acesti instructori aratau tehnici si informatii pur teoretice, rupte de ceea ce se cerea pe platformele de freelancing.Asa ca am decis sa predau eu ceea ce acestia nu acopereau. Tehnici reale pe care oricine le poate aplica imediat. In plus, am simplificat modul in care percepem Photoshop mentionand clar studentilor mei ceea ce eu consider ca fiind cu adevarat util. In felul acesta persoana care vrea sa invete Photoshop nu se mai simte intimidata de interfata aparent coplesitoare deoarece eu ii prezint acele cateva functii pe care le va folosi in marea majoritatea a proiectelor.Aceasta abordare axata pe rezultate cat mai rapide, fara sa fii nevoit sa studiezi zeci sau sute de ore, m-a facut remarcat. Studentii mei, mai presus de orice, au apreciat faptul ca pot invata Photoshop intr-un mod facil si distractiv.Learn Photoshop, Web Design & Profitable Freelancing. A durat 8 luni sa il creez. Ridicol de mult. Nu aveam un microfon bun, iar engleza mea avea un accent suparator pentru multi ascultatori, asa ca am decis sa angajez un voice actor. Acesta a fost foarte scump asa ca doar doua-trei ore din cele 15 au fost inregistrate profesionist. Chiar si asa, cursul a avut un succes incredibil. Dupa 4 luni in care am avut vanzari derizorii, cursul a intrat in vizorul Udemy, a fost promovat si a "explodat".Rezultatul? Peste 50.000 de studenti, un venit total de 6 cifre, dar cel mai important - recenzii excelente.Mai mult decat orice as fi vrut un pic de ajutor la inceputul carierei mele de designer. Banii erau putini, stresul mare, viata dificila. In acel moment, as fi facut orice sa am parte de un curs de genul Learn Photoshop, Web Design & Profitable Freelancing. De aceea predau. Vreau sa ajut pentru ca pot. Simt ca pot transmite ceva util.Banii pe care ii castig din predat sunt buni, da, dar ma bucur enorm cand vad mesaje de la studenti din tari de lumea a treia care castiga bani buni datorita cursurilor mele. Persoane pentru care un concurs castigat de $700 inseamna salariul pe cateva luni. Asta este ceva cu adevarat deosebit. Citesc cu mare placere recenziile mele, atat in limba engleza, cat si in limba romana.Cursul meu are o dificultate progresiva, exercitii foarte bine gandite si o structura excelenta. Asta inseamna ca incepem cu bazele Photoshop. Nu presupun ca ai cunostinte anterioare. In felul acesta poti sa imi urmaresti instructiunile, exercitiile si sfaturile fara sa ai batai de cap. Pornim impreuna de la un punct bine stabilit si apoi parcurgem tot drumul, pas cu pas. Iar asta fiindca exista o structura conceputa pe baza multor ani de experienta.Gandeste-te la scoala. Matematica, spre exemplu, iti este predata intr-un mod gradual. Cum ar fi sa faci permutari sau matrice in clasa a IV-a? Apoi adunari in clasa a XI-a? Nu ar avea sens. Nu poti sari de la subiect la subiect fiindca asa ai gasit lectiile pe internet.Pe YouTube poti afla raspunsuri la intrebari precise, insa ce faci daca nu stii ce intrebari ai? Ca sa folosesc o analogie, cand inveti Photoshop de pe YouTube e ca si cum te uiti la un serial cu multe episoade si sezoane, dar nu intr-o ordine anume. Sigur, afli diverse informatii, insa nu stii care e ideea de ansamblu.Desi majoritatea romanilor inteleg limba engleza fara probleme, anumite lucruri sunt mult mai usor de urmarit in romana. In felul acesta te poti concentra pe conceptele din curs si mai putin pe traducerea in timp real a celor auzite. In plus, mi se pare un mare avantaj sa ai acces direct la un instructor Photoshop de top, oricand, prin e-mail sau live chat.De aceea recomand cursul meu Complet Photoshop tuturor. De asemenea, avantajele unui curs online sunt clare - inveti in propriul tau ritm, nu te trezesti dimineata sa te duci la o sala de curs, nu pleci obosit de la locul de munca actual la ora 18-19 ca sa inveti inca doua-trei ore. In plus, ai acces nelimitat la toate lectiile asa incat poti sa le revezi ori de cate ori doresti, primesti ajutor imediat prin live chat, iar cel mai important - inveti prin exercitii interesante, nu prin teorie plictisitoare.Cred cu tarie ca un curs Photoshop este o necesitate in ziua de azi. Invata-l si descopera oportunitati noi!